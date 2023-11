Nuevo choque de Sandra Barneda con Avilés en 'Así es la vida': “¿Te estás haciendo el tonto?”

Nuevo choque de Sandra Barneda con José Antonio Avilés, esta vez a cuenta de Bárbara Rey y Sofía Cristo. La presentadora de Así es la vida se puso firme este martes con su colaborador, tras conocer que las dos protagonistas del momento habrían estado contactando con tertulianos del programa y ver como él rehuía de sus preguntas.

Ocurrió en la emisión de este 28 de noviembre cuando, después de hablar sobre las reacciones a la sonada entrevista de Ángel Cristo Jr, la directora del magacín 'chivó' por el pinganillo a la conductora una información clave: “Me dice Lorena [Rivera] que ayer colaboradores de este programa recibieron información de primerísima mano tanto de Bárbara como de Sofía. Se envió el atestado del famoso accidente que tuvo Ángel Cristo Jr en enero de 2022, e información que podría hacerle mucho daño”.

La primera en pronunciarse fue Alejandra Rubio, que ha estado en contacto con la pequeña de los Cristo: “Sofía me ha dicho que no ha enviado nada a nadie. Su madre no lo sé”, defendió la colaboradora. Más rotundo fue Avilés, que directamente señaló a la exvedette: “Yo lo voy a decir: Bárbara Rey sí ha escrito a gente”, dijo, mencionando a Makoke como el contacto directo del programa.

En esas, Sandra Barneda puso el foco en José Antonio Avilés, a quien interrogó en directo. “Os habéis delatado unos a otros. A ver, ¿tú hablaste ayer con Sofía Cristo? ¿Te contó alguna información que podía hacer daño a su hermano?”, preguntó a su colaborador más polémico. “Yo hablé con Sofía...”, respondió él, que no tardó en irse por las ramas.

Sandra Barneda, a Avilés: “¿Te estás haciendo el tonto?”

La presentadora, viendo que el tertuliano no estaba siendo claro, elevó el tono. “Te he hecho una pregunta clara. ¿Te contó alguna información? No quiero que la digas”, insistió. “Yo hablé con Sofía Cristo”, volvió a decir él, enfadando ya a Barneda. “Oye, ¿estás enterándote de la pregunta que te estoy haciendo, o te estás haciendo el tonto?”, le dijo ella, visiblemente molesta.

El colaborador volvió a darle vueltas: “Vale, sí. Yo contesto, pero es que...”, dijo. “¿Sí o no? Te estoy haciendo una pregunta clara porque me están diciendo que ayer Bárbara y Sofía están escribiendo a personas y yo te lanzo la pregunta”, siguió insistiendo la presentadora, sin darse por vencida. Pero ante un nuevo rodeo de Avilés, Sandra Barneda se mostró ya realmente enfadada: “No quiero que lo cuentes, ¿pero es información que puede perjudicar a su hermano? Simplemente estoy tratando de llegar a esta conclusión”.

Ante la firmeza de su compañera, el colaborador andaluz zanjó que “no tengo información comprometedora” y volvió a apuntar a Makoke como la tertuliana que sí ha recibido esos detalles.

La determinación de Barneda con Bárbara Rey y Sofía Cristo

Tras esas últimas revelaciones, Barneda se manifestó con rotunda indignación: “Me parece tremendo lo que se está haciendo en este programa”, dijo, para comprometerse después a “no entrar en el juego” de esa trama familiar: “Mientras públicamente Bárbara Rey y Sofía Cristo estén diciendo que no van a perjudicar a su hijo y a su hermano, no diremos ninguno de los mensajes que por detrás están enviando. Me comprometo porque me parece fatal. O lo dices o no lo dices. O lo cuentas o no lo cuentas”, aseguró.

“No voy a entrar en este juego, porque parece que por un lado quieren quedar bien, pero al mismo tiempo quieren que sean otros los que suelten todo y queden mal. Me da igual si escriben a mis colaboradores”, zanjó la presentadora de Así es la vida.