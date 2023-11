'TardeAR' vivió el reencuentro de Ana Rosa y Nacho Abad ocho años después: “No pensé que fuésemos a coincidir más”

El plató de TardeAR vivió este martes el reencuentro ante las cámaras de Ana Rosa Quintana y Nacho Abad. La presentadora de Telecinco y su homólogo de Cuatro no se dejaban ver en el mismo programa desde 2013, año en el que Abad abandonó El programa de Ana Rosa para poner rumbo a la competencia, Espejo Público.

Aquel fue un movimiento sonado, pues el periodista llevada desde los inicios de El programa de AR siendo el experto en sucesos del magacín. De hecho, durante los ocho años que trabajó allí (2005-2013) cubrió casos tan mediáticos como los Marta del Castillo, Mari Luz Cortés y José Bretón y los niños de Córdoba.

Sin embargo, en 2013 decidió cambiar de cadena y marcharse a Antena 3, donde permaneció hasta mediados de 2022. De ahí volvió a Mediaset, pero no a Telecinco, sino a Cuatro, para liderar el área de sucesos de En boca de todos. Ahora es copresentador de este programa junto a Diego Losada, así como copresentador de Código 10 junto a David Alemán. De hecho, este martes visitó TardeAR para promocionar la nueva entrega de este último formato.

“Oye, ´qué gusto. No pensé que íbamos a coincidir más en un plató, pero estoy encantado de estar contigo”, dijo Abad a Ana Rosa. “Pero, por favor, Nacho. Son tantos años, hijo mío. Si este es un programa de reencuentros permanentes”, bromeó la presentadora, que este año también ha vuelto a coincidir en un plató, por ejemplo, con Antonio Hidalgo, con quien compartió tantas tardes en Sabor a ti a principios de siglo. “Tú sabes que los reencuentros siempre son positivos”, remató Abad.

Nacho Abad, a AR: “Esas cosas prefiero no decirlas”

Más tarde, el periodista habló de la nueva entrega de Código 10, que iba a estar centrada en la mujer que ha denunciado al hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. Tras ver unas imágenes y conocer un poco más del caso, Ana Rosa llegó a la conclusión de que “esta señora es muy peligrosa y además es una tía buena. Esto es importante, porque para ligarte a una persona que está entrando en una discoteca hay que tener un cuerpazo como ella, ser una tía guapa y encandilar a los hombres, saber seducir. Parece una mujer muy atractiva”.

Nacho Abad, sin embargo, no quiso ir por ahí. “Esas cosas yo prefiero no… dada la situación en la que vivimos últimamente, yo prefiero no decirlas… Tú me entiendes, tú me estás entendiendo”. “A ver, es que para conseguir que una persona, que además es abogado y tal, meterte en tu casa durante tres días…”, continuó a Ana Rosa, que se encontró con la corrección de su compañero: “Perdona que te corrija. No estuvo tres días, entró en torno a las 2 de la mañana hasta las 10. Estuvo 8 horas. En su denuncia no está bien explicado”. A continuación, el programa pasó a otro tema.