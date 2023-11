Bajón de entrevista en 'La Resistencia' con la confesión de Gómez Jurado sobre la gente que ha perdido con sus libros

El tono de La Resistencia cambió por completo este martes, 28 de septiembre, con la visita de Juan Gómez Jurado. El escritor de libros tan exitosos como la trilogía de Reina Roja quiso explicar a David Broncano algo que guardaban en la intimidad de su familia:

“Todo lo que te voy a contar hoy es real y tengo testigos. Necesito ayuda y que me ayudes a entenderlo porque nadie de mi entorno lo entiende”, empezó confesando dejando en ascuas al presentador.

“Año 2014 escribo El paciente, mientras lo escribo me divorcio, estoy completamente en la ruina. Vengo a vivir a Madrid en un piso horrible. Deseo que me vaya bien lo de los libros, porque el primero fue un fracaso absoluto. El segundo libro empiezo a escribirlo y se muere mi madre”, añadió ante un Broncano que preguntaba si era real o de broma lo que narraba. “Real” aseguró el escritor y prosiguió:

“Este libro va un poco mejor. Sigo deseando que las cosas me vaya bien. Entonces pasa algo oscuro y es que me pongo a escribir Reina Roja y mi padre se muere también. Ese lo petó, 3 millones de ejemplares vendidos solo en España, fue la rehostia”, exclamó mientras el presentador pensaba lo contrario. “Igual tienes que parar con.... está bien lo de ir triunfando en la literatura pero...” dijo entre risas.

El gafe de @JuanGomezJurado mata gente. Es como Death Note.



El próximo en caer va a ser @ArturoGlzCampos pic.twitter.com/PB2kyQG5K6 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 29 de noviembre de 2023

Jurado continuó: “Me senté a escribir Loba negra y en el momento en el que abro mi ordenador para escribir me llaman del hospital, si era el sobrino de mi tía diciendo que estaba subida al tejado del hospital. Voy y bajó”, recordó. Para continuar con la pandemia: “Marzo de 2020, me siento a escribir Rey Blanco”.

Pero no acabó ahí la cosa: “En 2022 me siento a escribir Todo arde y me llama mi mejor amiga, la madrina de mis hijos y me dice que tiene cáncer de páncreas. Murió. Y luego llega Todo vuelve, que es el que he sacado ahora y muere mi agente literaria, que era como mi madre. Y ahora me he sentado a escribir el próximo y a mi perro le han encontrado un sarcoma no operable. Esto ya no tiene gracia”, dijo dejando a Broncano fuera de juego.

“No hay que invitarle más”, bromeó el presentador con Ricardo Castella y cuando se recuperó de tales confesiones añadió: “Tú sigue escribiendo tampoco me considero amigo tuyo, así que por mí”.

Sin embargo, Broncano quiso cambiar el tono y aclarar que no todo lo que había pasado era negativo por lo que le preguntó por el dinero ganado gracias a esos libros que “mataron” a sus familiares: “Tengo unos dos millones y medio de euros” confesó entre patrimonio y el banco.

Te mereces esos 2'5 millones de euros, has necesitado muchas muertes para conseguirlos @JuanGomezJurado pic.twitter.com/pnEsBRUyLJ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 29 de noviembre de 2023

Al despedirle, Jurado agradeció la oportunidad de desahogo: “Me he quitado un peso de encima porque ahora me siento liberado, me da igual que siga muriendo gente porque los libros son importantes”, bromeó y se marchó.