Juan del Val saltó por un día a Telecinco, como tertuliano VIP de Ana Rosa: “Vente más días, ¿o no te van a dejar?”

TardeAR contó este lunes 27 con un invitado de lo más inesperado: Juan del Val. El escritor, muy vinculado a Atresmedia, pasó por el magacín de Telecinco para presentar su nuevo libro, Boca besada, y ya de paso, para integrar la mesa VIP de Ana Rosa Quintana.

Más allá de la sorpresa de ver al colaborador de El Hormiguero y La Roca en Mediaset, lo cierto es que tanto Nuria Roca como él tienen amistad con la presentadora. No en vano, él ya colaboró en su día en programas de Unicorn Content como El programa de AR, Ya es mediodía o Cuatro al día. Así se explica la complicidad que se demostró en el encuentro y que también justifica que él se sumara al juego del espacio, aunque fuera por una tarde.

O puede que más de una, a juzgar por la proposición que Quintana le hizo en directo: “Vente más días, Juan del Val. ¿O no te van a dejar?”. “Las que tú quieras. Para hablar de la novela, los que tú quieras”, respondió él justo al terminar la tertulia, en la que departió con Cristina Cifuentes, Xavier Sardá y Vicky Martín Berrocal.

Eso sí, esto fue después de la charla de tú a tú con Quintana, en la que hubo tiempo para hablar tanto de política como de sus funciones como colaborador televisivo.

“Yo me sigo considerando de izquierdas”

“Tú eras un tío de izquierdas, ¿no? Pero repartes a diestro y siniestro”, planteó la periodista. El invitado cuestionó que se usara el “pretérito imperfecto”: “Yo me sigo considerando de izquierdas, pero hay un cierto malentendido: cuando criticas a Pedro Sánchez, inmediatamente después te colocan en un grupo de fachas. Pero a mí esto me suena bastante lejano, y también te digo algo: me da bastante igual. Una de las cosas interesantes de la pulsión de ser de izquierdas es criticar al poder”.

Del Val repasó su trabajo en la construcción, “que no me hacía feliz”, antes de saltar al periodismo en 1991 al asumir la sección de toros del periódico El Independiente. “El salto de ser guionista con Pablo Motos a escribir tus novelas tus propias novelas, ¿cómo es ese salto?”, preguntó, mencionando directamente al presentador de la competencia. Del Val explicó que cuando publicó su primera novela, aún no estaba trabajando como tal con el maestro de ceremonias de El Hormiguero, aunque sí había colaborado ya. “Al final escribir es lo mismo pero la novela es otra historia”.

“Ese personaje que sale en televisión no es ficticio. Soy yo, yo soy así. Pero en la televisión estoy incompleto. En las novelas estoy entero”, reflexionó sobre su imagen en televisión como parte de esta aparición en Telecinco, donde también hubo oportunidad para hablar de su relación con Nuria Roca tras 25 años juntos.

Fue una conversación amplia, luego ampliada a los colaboradores, en la que no faltaron los elogios: “Juan del Val va para leyenda”, dijo Quintana cuando él se refirió a ella y a Sardá como “leyendas de televisión”.