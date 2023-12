Carmen Lomana descubre “muerta de vergüenza” que ha contado en directo que usa semen como crema facial

Carmen Lomana protagonizó este jueves un momento surrealista en Espejo Público al hacer una revelación sorprendente sobre uno de sus trucos de belleza. La celebrity se disculpó después: había hecho el polémico comentario sin saber que estaba en directo.

El semen es “buenísimo para la piel”, afirmó en el magacín de Antena 3. Sus compañeros de la tertulia no daban crédito. Estupefactos y partidos de risa escucharon el consejo de Lomana, que describió con todo lujo de detalles lo que hace con el semen “que sobra”.

Ni más ni menos que se lo restriega por el cuerpo porque “queda ideal”. Ella no le ve ningún inconveniente a la técnica, aunque los colaboradores de Espejo Público le encuentran más problemas que ventajas. Su cuerpo, dijo, “absorbía todo” el esperma que se untaba. “¿Lo has utilizado?”, le preguntó incrédula Pilar Vidal. “Por algo lo digo. Sí, en serio”, respondió la empresaria.

La presentadora del programa cortó la conversación en ese instante para pasar a comentar las últimas novedades sobre la crisis familiar entre Bárbara Rey y su hijo Ángel Cristo.

Minutos después, la tertuliana pidió aclarar ese enredo en el que se había metido. “Lo siento, que me perdonen”, se disculpó antes de explicar el motivo por el que se había permitido semejante licencia: no sabía que estaba en directo, creía que se estaba emitiendo un corte publicitario.

Sus compañeros la apoyan: “Hay cosas que hay que contar con naturalidad”

Lo cierto es que en ese momento se había producido un cambio de colaboradores en el programa y ella acababa de entrar en el plató. Y antes de dar paso a los temas que iban a comentar, entre ellos hicieron algunos chascarrillos que derivaron en todo lo demás.

“Cuando ha ocurrido esto, Carmen pensaba que no había empezado la sección y que estábamos en publicidad”, señaló Gema López. “Entre un grupo de amigos, se charla, y ella nos ha comentado una experiencia suya. No pasa nada”, añadió para quitarle importancia a lo ocurrido.

“Cuando me he enterado de que estábamos en directo... ¡me muero de vergüenza!”, confesó la celebrity totalmente compungida. De hecho, el programa incluso mostró las imágenes del momento en el que, fuera de cámara, se le comunicó que sus palabras las habían escuchado todos los espectadores.

Lomana, abochornada, recibió el apoyo de su equipo: “A mí me gusta tu naturalidad, tu libertad, y me parece que detrás de esa imagen que das de ser políticamente correcta hay cosas que hay que contar con la naturalidad que tú lo has hecho”, reflexionó López.