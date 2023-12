Así fue el striptease de las famosas en 'Desnudas por la vida': “Llevamos muchas semanas luchando y sufriendo”

Telecinco emitió este miércoles la última entrega de Desnudos por la vida, que se despidió con su programa más visto tras su fría acogida en audiencias. El formato presentado por Jesús Vázquez dijo adiós con la esperada actuación del grupo de las chicas.

Anabel Pantoja, Laura Matamoros, Jenny Llada, Samanta Villar, Marisa Jara y Soraya Arnelas se enfrentaron a su striptease en un show en el que estuvieron arropadas por algunos de sus compañeros, como Cristóbal Soria o Bosco, que pasaron por la misma experiencia hace una semana y pudieron darles algunos consejos antes de que saliesen al escenario.

Así fue el striptease de las chicas

“¡Con todos ustedes, las maravillosas protagonistas de Desnudas por la vida!”, gritaba el presentador eufórico antes de que las participantes iniciasen una performance en la que consiguieron dejar a un lado sus miedos e inseguridades para lanzar un baile que acabaron parcialmente desnudas por una buena causa.

Acompañadas del tema This is me, de la película El gran showman, las seis protagonistas del programa lo dieron todo ante un público entregado en el que estuvieron algunos de sus familiares.

“Este momento era muy importante. Llevamos muchas semanas trabajando, luchando y sufriendo”, destacó Jesús Vázquez. “¡Desnudas por la vida!”, gritaban finalmente las concursantes, eufóricas y abrazadas, demostrando la gran unión que les ha dado el programa.