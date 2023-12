Salma se derrumba en la Academia de 'OT 2023' por la reacción del público en la última gala: “Se me clavó que flipas”

OT 2023 vivió el pasado lunes una "noche de inflexión", tanto por el nivel de las actuaciones como por la implicación que los seguidores del talent musical de Amazon Prime Video van teniendo ya con los concursantes. Esto último se pudo palpar durante las nominaciones -las cuales provocaron que Noemí Galera se enfrentara al jurado-, cuando el público presente en plató manifestó con abucheos o aplausos su grado de acuerdo, o desacuerdo, con las decisiones que fueron tomando los jueces, profesores y los propios compañeros. Algo que no pasó inadvertido para Salma, la cual no ha podido evitar derrumbarse este miércoles en la famosa Academia del programa.

Mientras almorzaba, la joven no dudó en compartir su desazón con el resto de triunfitos: “Me dolió tanto cuando ibais girando las pizarras, cuando decíais Salma, ver la reacción de la gente. Se me clavó que flipas”, dijo antes de agachar la cabeza para esconder las lágrimas que le brotaban en el rostro.

“Es que... ¿Tú sabes lo que es tener un día de feedback y que encima sea ese?”, añadió mientras Denna y Violeta, las concursantes con las que se jugó la salvación tras el 'indulto' de los profesores hacia Paul, aseguraron que ellas no habían sentido nada raro. “Yo sí. Cuando decían vuestros nombres aplaudían a muerte y cuando decían el mío poco más y... En fin”, expresó llorando.

“Me encantaría que me diera igual, pero no me da igual. Yo estuve muy pendiente y no podía parar de llorar también por eso”, continuó diciendo mientras Naiara, Álvaro y el resto de sus compañeros trataban de animarla, recordándole lo mucho que le aplauden cada vez que canta.

“Yo se lo comenté a Paul, que a mi me daba un montón de rollo eso, que dijeran tu nombre y cuando salías a cantar tú se notaba mucho la diferencia de unos aplausos a otros”, comentó por su parte Cris, que la semana pasada vivió una situación similar a la de Salma. “Gracias Cris, justo lo que quería escuchar”, contestó molesta ella. “No a ver, te voy a ser realista”, insistió el canario.

Cris que cojones haces tio? Diciéndole que el nota mucho cómo aplauden a los demás y que a Salma nada #OTDirecto13D pic.twitter.com/4TvDr6mpjd — staneamos (@staneamos) 13 de diciembre de 2023

Noemí Galera pide apoyo para Salma

Lo cierto es que, repasando las imágenes del momento en el que los compañeros votaron a la nominada que querían salvar, se puede ver cómo la reacción del público con Violeta y Denna fue notoriamente desigual a la que recibió Salma, que acaparó pocos aplausos y tensos momentos de silencio.

os dejo el vídeo de las salvaciones de ayer para que juzguéis por vosotros mismos, como para que esta pobre chica no esté rayada después de lo que se hizo ayer en ese plató pic.twitter.com/s9Dg4v3sqa — 🤠 | en mi ot era (@desquiciadafc) 12 de diciembre de 2023

A través de las redes sociales, algunos fans de OT 2023 han pedido a Noemí Galera que subiese a darle un abrazo a Salma, como ha hecho anteriormente con otros participantes. La directora de la Academia ha respondido a uno de ellos, aprovechando la ocasión para pedir al público más apoyo para la concursante. “Ya lo he hecho. Dadle mucho amor porque lo merece”, ha pedido la responsable de la escuela del programa.