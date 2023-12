'OT 2023' impulsa en su reparto de temas de la Gala 4 otra 'carpeta' con el dueto más esperado y une a Salma con Paul

Más de 143.000 personas se conectaron este martes al Canal 24 horas de OT 2023 en Youtube para seguir el esperado reparto de temas de la Gala 4 del talent musical de Amazon Prime Video.

Tras el repaso de las actuaciones de la velada de anoche, que supuso “un punto de inflexión” en el concurso a pesar de la dolorosa expulsión de Omar, Noemí Galera y Manu Guix regresaron a la Academia para anunciar las canciones que los concursantes tendrán que defender el próximo 18 de diciembre sobre el escenario del programa.

El reparto de temas de la Gala 4 de 'OT 2023'

Denna (Nominada) - Dragón, de Lola Índigo

Violeta (Nominada) - Es por ti, de Juanes

Bea (Favorita) - Peces de ciudad, de Joaquín Sabina

Salma y Paul - Bad habits, de Ed Sheeran

Ruslana y Naiara - Salvaje, de Nathy Peluso

Martin y Juanjo - God Only Know, de The Beach Boys

Chris y Álvaro - I drove all night, de Cindy Lauper (Versión de Roy Orbison)

Álex, Chiara y Lucas - Perreo bonito, de Carlos Sadness y La Bien Querida

Grupal: Sweet Caroline, de Neil Diamond

De esta manera, OT 2023 sigue alimentando las tramas surgidas en la convivencia en la academia, provocando duetos con 'morbo' para su siguiente gala. Por un lado, el de Paul y Salma tras la dura semana del primero por no sentirse integrado en el grupo, y con la audiencia apuntando a la andaluza como la causante de muchos de los conflictos entre sus compañeros.

Por otro, el de Juanjo y Martin, cuya estrecha relación sigue alimentando las famosas 'carpetas' con las que los fans de OT 2023 fantasean con posibles romances entre los concursantes. Una circunstancia que ya se vivió en el reparto de la Gala 3, con Chiara y Violeta teniendo que interpretar el I Kissed a Girl de Katy Perry.