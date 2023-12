'OT 2023' vivió su “noche de inflexión” con una actuación icónica, el beso más esperado y su segundo expulsado

“Esta gala ha sido un punto de inflexión, no solo vocalmente, también de corazón” señaló Noemí Galera tras tildar a la Gala 3 de OT 2023 en Amazon Prime Video de “GalOT”.

Durante la noche, Chenoa no paró de repetir el “calor” que tenía por unas actuaciones “fogosas” y muy “hot”, entre ellas la de Juanjo, Álvaro y Bea que cantaron 'Unholy' y que, según las redes, ya era una de los momentos icónicos de la edición. Pero no fue el único, también Chiara y Violeta protagonizaron el beso más esperado.

Aunque no fue suficiente para salvar a una Violeta que se metió en la lista de nominadas de la semana junto a Denna. Mientras Omar se convirtió en el segundo expulsado, tras el adiós de Suzete.

La actuación grupal que homenajeó los 20 años del 'Dime' de Beth

La tercera gala del talent llegaba tras la llamada de atención de Noemí Galera a los concursantes a quienes les pidió que se respetaran entre ellos. Tras eso, la convivencia mejoró y el programa abrió con Dime de Beth como tema grupal, que cumplía 20 años desde su lanzamiento.

El arranque entusiasmó con una coreografía que levantó al público, hasta que los fallos de sonido deslucieron el momento para los espectadores desde casa.

Álex continúa en la Academia por un abrumador 72% de los votos

Omar y Álex Márquez se subieron al escenario sabiendo que estaban ante una noche decisiva para uno de los dos que se convertiría en el segundo expulsado, tras la eliminación de Suzete, a la que entrevistamos.

El primero en actuar fue Omar que versionó 'La canción más hermosa del mundo' de Joaquín Sabina, acabando con una emoción contenida.

El siguiente fue Álex que interpretó a la 'Ladrona' de Morat y también transmitió muchos sentimientos al hacerlo.

Finalmente, Chenoa anunció la decisión del público: “Los espectadores de Operación Triunfo han decidido con un 72,4% de los votos que el concursante que debe seguir en la Academia sea Álex Márquez”. Los dos se abrazaron, mientras el salvado lloraba sin consuelo.

Primera actuación icónica, el beso más aplaudido y Actuaciones

Juanjo, Álvaro y Bea fueron el primer trío en aparecer en el escenario y lo hizo interpretando el 'Unholy' de Sam Smith & Kim Petras de la forma más “hot” que pudieron. Chenoa acabó “a los pies” de la concursante y el público la ovacionó, mientras las redes ardían con la actuación.

Los jueces aplaudieron la seguridad de Álvaro y la “maravilla” que hizo Juanjo, por lo que ambos corrieron a unirse a Bea, convertida en favorita de la noche.

Los segundos en actuar fueron los benjamines de la Academia: Ruslana y Martin al ritmo del 'Inmortal' de La Oreja de Van Gogh. Ambos derrocharon complicidad y así lo confirmaron al sentarse junto a la presentadora: “He sentido la mayor conexión con un compañero”, confesaba el joven.

Un número que convenció a los jueces que les hicieron cruzar la pasarela a los dos, halagando el buen compañerismo que desprendieron.

Les siguieron Chiara y Violeta que versionaron 'I Kissed a Girl' de Katy Perry y lo interpretaron en primera persona besándose al final de la actuación. Un momento “fascinante” según los jueces pero que solo le valió cruzar la pasarela a Chiara porque a Violeta prefirieron verla trabajar “bajo la presión” de una posible nominación.

Naiara -la favorita de la semana- se subió al escenario en solitario para interpretar el 'Tómame o déjame' de Mocedades que le puso “nerviosa” en un primer momento pero acabó creciéndose. Tanto que los jueces le pidieron que cruzara la pasarela sin titubear.

En quinto lugar cantaron Lucas, Paul y Cris el icónico 'Back for Good' de Take That formando su propia boy band por una noche. Los jueces salvaron a Cris por su “corrección” y a Lucas por su “evolución”. Pero no a Paul por haber perdido el “peso vocal que le caracteriza”.

Las actuaciones acabaron con el “flamenquito pop” de Denna y Salma interpretando el 'Péiname, Juana' de La Plazuela. El jurado no quedó satisfecho con ninguna y las nominó: a Salma por “no confiara en su talento” y a Denna por su “sufrimiento constante”.

La nueva favorita y las dos nominadas de la semana

Martin, Paul y Bea fueron los más votados para alzarse como favorito de la semana. Al escuchar el nombre de la concursante el público enloqueció y, como era de esperar, fue ella la afortunada.

Y tras la noticia positiva, llegó la negativa con Paul, Denna, Salma y Violeta propuestos para abandonar la Academia. Los profesores salvaron a Paul porque no vieron “justo que después de pasar una mala semana” se quedara al límite.

Mientras que los compañeros provocaban un infarto al apoyar casi de forma igual a las tres concursantes, para que finalmente se salvara Salma por un solo voto. Por lo que Violeta y Denna se convirtieron en las nominadas de la semana.