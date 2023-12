'Dime' de Beth, Sabina y el 'I Kissed a Girl' para Chiara y Violeta, destacados en el tercer reparto de temas de 'OT 2023'

OT sigue estando presente en OT: si en la noche del lunes pudimos escuchar a Lucas su versión de Dígale de David Bisbal para mantenerse en la Academia, en la gala del lunes 11 de diciembre será Dime, la canción con la que Beth acudió a Eurovisión 2003 la que suene en la gala de OT 2023 de Amazon Prime Video. En este caso particular, en forma de tema grupal para abrir la velada.

Así ha quedado decidido en el habitual reparto de temas celebrado en la tarde del martes 5. En dicha sobremesa, Álex Márquez ha escogido Ladrona de Morat como su tema para jugarse la estancia una semana más en el concurso de Gestmusic. Por su lado, Omar ha optado por versionar a uno de sus ídolos, Joaquín Sabina. En concreto, cantará La canción más hermosa del mundo en la próxima gala.

Además de eso, destaca la propuesta de dar a Chiara y Violeta un tema a dúo más que llamativo: las dos participantes, con cuya “carpeta” se fantasea en redes sociales, se encargarán de cantar al unísono I Kissed a Girl, de Katy Perry.

Por lo demás, el reparto de temas vuelve a ser variopinto, con espacio para Mocedades (Naiara versionará Tómame o déjame), Take That (Juanjo, Álvaro y Bea cantarán el himno noventero Back for Good) y La Oreja de Van Gogh (Ruslana y Martin se encargarán de cantar Inmortal).

GRUPAL: 'Dime' (Beth)

ÁLEX MÁRQUEZ: 'Ladrona' (Morat)

OMAR: 'La canción más hermosa del mundo' (Joaquín Sabina)

NAIARA: 'Tómame o déjame' (Mocedades)

JUANJO, ÁLVARO Y BEA: 'Unholy' (Sam Smith & Kim Petras)

LUCAS, PAUL Y CRIS: 'Back for Good' (Take That)

DENNA Y SALMA: 'Péiname, Juana' (La Plazuela)

RUSLANA Y MARTIN: 'Inmortal' (La Oreja de Van Gogh)

CHIARA Y VIOLETA: 'I Kissed a Girl' (Katy Perry)