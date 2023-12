Omar, segundo expulsado de 'OT 2023': de “la charla” de Noemí Galera a lo que “guardan” para no ser malinterpretados

OT 2023 vivió este lunes su “noche de inflexión” con una gala de altura que se saldó con la expulsión de Omar, el segundo eliminado de la primera generación de 'triunfitos' de Amazon Prime Video tras Suzete. Natural de Guadalajara, este joven opositor a bombero llegó a la Academia prometiendo aportar alegría y aunque su despedida fue de lo más lacrimógena, afronta con ilusión una vida post-Operación Triunfo que sólo acaba de empezar.

Apenas unas horas después de su salida del programa, y todavía sin aterrizar en el mundo real, Omar charla con verTele sobre los aspectos que han marcado su primera experiencia televisiva: de las galas, donde ha interpretado canciones “que no hubiera cantado si de mí hubiera dependido”, a la Academia, donde la convivencia ha sido tema de conversación, y objeto de broncas de Noemí Galera, en estas tres primeras semanas de concurso.

“Entre nosotros hay un lenguaje que a lo mejor fuera se puede ver o interpretar de otra manera. Tampoco hemos sido conscientes porque lo hemos normalizado”, defiende en la entrevista el ya exconcursante, que admite que “después de la [última] charla de Noemí, sí que a lo mejor dijimos 'joder, pues vale, pues sí, que a lo mejor hay cosas que podríamos guardarnos para la intimidad' por el hecho de que se pueda malinterpretar”.

Además, le preguntamos sobre los cambios en el formato introducidos por Amazon Prime Video, como las posgalas, y sobre cómo se está preparando para enfrentarse a los comentarios en redes sociales sobre su paso por el programa y en concreto, sobre las “carpetas” que siempre son de lo más comentado por los fans de OT: “Yo he vivido Operación Triunfo desde el otro lado de la pantalla y a mí también me ha gustado 'shippear' o forrar mis carpetas con la pareja que me gustaba”.

¿Cómo resumirías tu paso por ‘OT 2023’?

Resumo mi paso por Operación Triunfo como un vaivén de emociones, casi todas positivas. Todo ha sido buen rollo, alegría y compañerismo, y eso es lo que me llevo. Ha sido una experiencia increíble.

Los repartos de temas siempre generan muchos comentarios, y se habla de que algunos concursantes tienden a llevarse siempre las canciones “nominables”. Tras cantar ‘Acalorado’ y ‘Se fue’ en las galas 1 y 2, ¿consideras que ha sido tu caso?

No lo considero así tampoco. Creo que estamos en OT 2023 para vernos en otros registros y tesituras, haciendo cosas que no haríamos normalmente. Son canciones que yo no hubiera cantado si de mí hubiera dependido, pero siempre se hace y se trabaja para que nosotros podamos lucirnos y mostrar que aunque sea algo que no elegiríamos, podemos defenderlo de la mejor manera posible. No creo que vayan nunca a la contra, siempre van a favor. También depende de cómo lo quieras enfocar tú: puedes entrar en el bucle y pensar que te lo dan para putearte, pero creo que tampoco es lo correcto porque no creo que sea así.

¿Esperabas ser el expulsado esta semana? ¿Te preparas de alguna manera mentalmente para lo que pueda pasar?

Creo que nunca se está preparado para ser expulsado, nunca te puedes preparar al 100%. Estando nominados Álex y yo, que nos llevamos superbién, quisimos obviar el hecho de que iba a haber una Gala 3 en la que uno de los dos se iba a ir y disfrutar al máximo la que podía ser nuestra última semana. Es verdad que conforme pasaban los días empezamos a ver el momento más cerca, ya pensábamos que ese podía ser nuestro último pase de micros, o nuestra última cena en la Academia… Lógicamente somos realistas, todos somos maravillosos y eres consciente de que cabe la posibilidad de que te puedes ir expulsado. Nunca se está preparado al 100%, pero sí tienes en mente que puede pasar.

¿Qué aprendizajes te llevas de ‘OT 2023’, tanto en lo personal como en lo profesional para tu futura carrera?

A nivel profesional me llevo muchísimas cosas. Han sido tres semanas de aprendizaje constante, incluso antes de entrar en la Academia considero que había aprendido cosas. En el casting, cuando nos reuníamos a tocar la guitarra, estás rodeado de tanta gente que hace música de manera tan espectacular hace que vayas absorbiendo. Yo tenía claro que venía en modo esponja para empaparme de todo lo que pudiera, sabía que tenía que aprovechar esta experiencia, y creo que todo lo que haya recopilado en este tiempo serán cosas que forjarán lo que en un futuro será mi carrera. Esto continúa ahora y estoy superemocionado por empezar ya. Tengo muchas ganas de seguir trabajando, formándome y empezar a hacer música, que es lo que hemos venido a hacer.

Estamos todos muy tranquilos en ese aspecto y no nos hemos cuestionado nunca si no está gustando la edición

Te vemos muy tranquilo. ¿Qué has hecho en tus primeras horas fuera de la Academia?

He de decir que ayer estaba menos tranquilo que ahora, estaba un poco atacado volviendo a la realidad y asimilando lo que había pasado. Y como estuve con mi hermana, ella me ayudó a calmar esos nervios. Ya hoy pienso que la vida continúa. Me hubiera gustado seguir mucho más tiempo en la Academia, lógicamente, pero lo quiero enfocar con el positivismo y desde la buena energía que creo que es lo que me mueve a mí. No quiero darle muchas vueltas ni enfocarme en lo malo.

¿Has tenido tiempo de entrar en redes sociales y leer opiniones? ¿Cómo ha sido ese primer impacto tras estas semanas de encierro?

No he abierto el móvil prácticamente para nada. Anoche llegué con mi hermana al hotel y estuvimos hablando, y hoy lo he encendido para ponerme la alarma y para llamar a mi madre y mi abuela. No me he metido mucho en redes y no soy muy consciente de lo que hay ahora mismo.

La vuelta a la realidad está siendo dura, pero con ilusión. Después de estas semanas en la burbuja de Operación Triunfo se hace raro estar en la vida normal. Por una parte me da pena no despertarme con mis compañeros, no tener repaso de gala ni un nuevo reparto de temas, no estar con mis compañeros y los profesores… pero lo que viene ahora creo que también es guay y quiero disfrutarlo. Lo estoy deseando.

¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de haber estado dentro de la Academia?

Lógicamente la formación que nos ofrecen es de élite, con unos profesionales espectaculares que son todo el claustro de profesores, y esa es una de las cosas positivas que me llevo. Pero creo que me llevo más las relaciones que forjamos entre los compañeros, con los profesores también y con todo el mundo que trabaja en el programa. Ayer me di cuenta realmente del vínculo que se crea. Aquí, ellos [el equipo] tienen una política de contacto cero y estamos siempre saludándonos en la distancia, pero después de la gala pude relacionarme con todos y el cariño es recíproco. Ellos también nos cogen cariño a nosotros, y es superguay. Los bailarines me estuvieron esperando y pude abrazarles, que llevábamos mucho tiempo viéndonos pero no habíamos podido tener contacto.

Y negativo… no creo que haya muchas cosas negativas en Operación Triunfo. Por destacar algo sí puedo decir que te das cuentas de tus carencias. Que de repente te estás exponiendo a unas cosas a las que nunca te habías expuesto, y piensas que vas a llevar las cosas de una forma y de repente no. Es un bucle en el que entras que es lo único negativo que podría decir, pero el resto es todo muy positivo.

Esta de Amazon Prime Video es una edición totalmente nueva, con una exposición y alcance diferentes a los que tenía el programa en la televisión en abierto. ¿Cuáles eran tus expectativas al entrar? ¿Entre vosotros habéis hablado de cómo puede estar funcionando el programa? ¿Qué se piensa o siente dentro?

Desde que se supo que Operación Triunfo llegaba a Prime Video, antes de empezar los castings incluso, la sensación que me generó fue de ¡ostras, lo que se viene! Todos sabemos que las plataformas están en auge, todos las consumimos, y sabía que los de Amazon iban a hacer un trabajo espectacular para que funcionase bien. Lo de cruzar el charco a Latinoamérica es de las cosas que más hemos hablado entre nosotros. ¿Cómo es de heavy que nos estén viendo en más de 30 países de Latinoamérica? Cuando empezamos a ver lo que estaba haciendo Amazon, creíamos y sabíamos que iba a ir bien la cosa porque han mimado mucho el proyecto y cuidando los detalles. Sabía que iba a ir bien, y eso era lo que quería pensar.

Ya dentro de la Academia, con los compañeros, hemos hablado mucho de lo surrealista que es todo, del paso a Latinoamérica, pero tampoco nos hemos preocupado mucho de pensar si estaba funcionando o no el formato. Operación Triunfo siempre ha funcionado y siempre funcionará. Y encima ahora se le ha sumado Prime Video, que creemos que sólo ha venido a mejorar. Estamos todos muy tranquilos en ese aspecto y no nos hemos cuestionado nunca si no está gustando [la edición].

Se ha hablado mucho de las relaciones entre vosotros dentro de la Academia. ¿Qué percepción tenéis desde dentro de esos comportamientos y de esas faltas de respeto que a veces os recriminaba Noemí Galera?

Cada uno tiene la personalidad que tiene, y todos somos muy diferentes. Y claro, nosotros nos conocemos mucho porque aunque nos conozcamos desde hace poco tiempo, ha sido todo muy intenso. Entonces, es verdad que entre nosotros hay un lenguaje que a lo mejor fuera se puede ver o interpretar de otra manera. Tampoco hemos sido conscientes porque lo hemos normalizado. El trato ha sido siempre guay porque nos queremos muchísimo y nos seguiremos queriendo. Todo lo que nos decimos nos lo decimos con cariño, aunque desde fuera se pueda ver con con otros ojos. Con las broncas de Noemí, lógicamente es por mala cabeza nuestra de decir 'oye, mira, ponte las pilas que no has venido a estar en la terraza tomando un café'. Ahí, sí que éramos conscientes. 'Pues sí, tienes razón Noemí. Tenemos que meternos a un box y ponernos a repasar'. Y si no es eso, pues a escribir una canción, o a componer o a tocar la guitarra o lo que te apetezca.

Pero, ¿crees que habría que cambiar determinadas actitudes?

Después de la charla de Noemí, sí que a lo mejor dijimos 'joder, pues vale, pues sí, que a lo mejor hay cosas que podríamos guardarnos para la intimidad' por el hecho de que se pueda malinterpretar. A lo mejor hemos querido ofrecer ese lado, mostrando que realmente nos queremos. No es cosa de que lo digamos y ya, sino que 'vamos a demostrárnoslo directamente'. Todo esto es muy complicado, porque nosotros nunca nos lo hemos tomado mal y si nos ha sentado mal algo es que no... es que no ha pasado. Si hubiera sido así, lo hubiéramos hablado entre nosotros directamente porque considero que sí tenemos esa confianza. Todos nos conocemos y sabemos que va desde el cariño y desde el amor.

A la hora de los votos, en OT se da prioridad primero a la música y luego a otras cosas

¿Qué te han parecido las nominaciones de la Gala 3?

Fue un galote, la verdad. La disfruté muchísimo, hubo numerazos de mis compañeros y todo fue genial. En este concurso es muy difícil nominar a alguien. Yo lo veo desde fuera y digo '¡ostras!'. A mí no me gustaría estar en la piel del jurado porque tiene una responsabilidad muy grande y cuando hay un nivel tan alto creo que están en una tesitura muy desfavorable porque hagas lo que hagas, va a haber gente que le parezca mal, y eso es así. Yo quiero a todos mis compañeros por igual. No te puedo decir 'no, es que yo hubiera nominado a fulanito' porque no lo siento. Es lo que han decidido ellos y ya está. Es su criterio. No creo ni que esté mejor ni peor, simplemente que es lo que ellos han creído oportuno.

¿Quién crees que puede ganar esta edición de 'OT'?

Estamos en la tercera semana y queda un mundo para que llegue el momento final y se sepa el ganador de Operación Triunfo 2023. Y es que hay tanto candidato a ganador o ganadora... Yo quiero muchísimo a todos y no te sabría decir un nombre. Te podría decir Bea, Ruslana, Álex, Juanjo, Martin... Es que todo el mundo puede ganar. Hay que ver cómo van evolucionando porque seguro que van a ir a más. La final será espectacular.

Las carpetas y los shippeos son de los temas favoritos de los fans de 'OT' y lo que más se comenta en redes sociales. ¿Cómo llevas que se genere tanta conversación alrededor de estos asuntos? ¿Crees que influyen en el público a la hora de votar?

Los shippeos han estado a la orden del día siempre y seguirán estando, no lo veo como algo negativo. Yo he vivido Operación Triunfo desde el otro lado de la pantalla y a mí también me ha gustado 'shippear' o forrar mis carpetas con la pareja que me gustaba. Es una manera de entretenerse. A la hora de los votos, en OT se da prioridad primero a la música y luego a otras cosas. La gente votará por el concurso y luego, aparte, pues sí que habrá quien tire más para un lado o por otro, o si shippea con alguien que es más favorito suyo...

¿Estás preparado o te vas a preparar de alguna manera para ese momento de entrar en Twitter y leer lo que se ha comentado sobre ti en ese sentido?

La verdad es que no me he preparado nada. Voy con los ojos cerrados y ya está. En mi día a día yo suelo ser una persona que he ido muy a mi bola y he intentado no dejarme influenciar por comentarios o por lo que han dicho sobre mí. No sé muy bien cómo llevar eso, pero creo que lo llevaré bien. En esta viña del Señor no vamos a gustar a todo el mundo y eso es algo que tengo clarísimo. Y tampoco pretendo gustar a todo el mundo. Habrá gente a la que le caiga mejor, habrá gente que le guste más lo que hago y habrá gente a la que no. Sé que me encontraré gente que me va a dar mucho apoyo y otra no tanto. Lidiaré bien con ello, no creo que me genere mucho problema.

¿Tienes alguna idea de por dónde te gustaría enfocar tu proyecto artístico y concretamente ese primer single?

El viernes pasado estuvimos reunidos con gente de Universal, productores y demás, y me entró la ilusión, que ya la tenía, pero como que se me se me ensalzó mogollón por el hecho de que claro, ya estás viendo un posible proyecto tangible. Todo era genial y empezamos a trabajar un poco de lo que podría ser en un futuro ese primer single. Es como '¡wow, es muy guay!', porque sí que me siento muy identificado con con ello y creo que mi carrera puede ir un poco encaminada por eso. Lo que he compuesto ha sido escaso, apenas tres o cuatro canciones enteras. Las he compuesto con mi guitarra, y esa misma canción, con gente que sabe, se le puede dar una vuelta de tuerca y, de repente, hacer algo que como yo me lo imagino, o como otra persona, dejándome asesorar, se lo puede imaginar y podemos ir ahí. Mi libreta está un poco en blanco porque tengo aún ese punto de descubrirme a mí mismo, mi música, la que yo quiero hacer. Tengo en mi mente muchas cosas y sólo queda ordenarlas para que la idea central sea guay y realmente me represente. Creo que vamos a ir por buen camino.

En esta edición se han incluido cambios importantes en las galas con la introducción de las posgalas. ¿Cómo has visto tú esta separación de la gala en dos partes? Muchos fans opinan que se pierde la magia de las despedidas, ¿lo has sentido tú también así cuando ayer te tocó despedirte de tus compañeros?

Es verdad que es un formato nuevo que no habíamos visto, y no es ni mejor ni peor, simplemente diferente. Nosotros no hemos vivido los otros formatos y no sabría comparar cómo se vivía El Chat en la Academia. En mi despedida me olvidé de que estábamos en el plató porque lo importante era despedirme de mis compañeros, y me dejé llevar. Las emociones que salieron eran las que habrían salido si hubiéramos estado en la Academia, en nuestra casa o en cualquier otro lugar.

La posgala en plató es divertida también. Es verdad que quizás se pierde un poco la intimidad de estar sólo nosotros, pero es divertido estar allí también con Masi, que lo está haciendo genial. Mención especial para ella. El público además interactúa mucho con nosotros, están los profesores… y es guay. No lo veo como algo radical, creo que en los momentos emotivos olvidas que estás en el plató, y el resto de posgala la disfrutas mucho porque estás con la emoción a flor de piel.