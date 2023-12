El Tribunal General de la UE vuelve a desestimar los recursos contra la propiedad de 'El Rosco' de 'Pasapalabra'

El éxito millonario de Pasapalabra ha generado distintos enfrentamientos judiciales por sus derechos. Concretamente en España, el litigio más importante enfrentó a ITV, la empresa originalmente propietaria de los mismos, con MC&F y Mediaset, y supuso la sentencia que obligó a Telecinco a dejar de emitir el concurso y, más tarde, que Atresmedia se hiciera con él para emitirlo en Antena 3.

Pero la pelea por un éxito como el que logra este formato tiene otra vertiente, que es distinta aunque afecta también a esos derechos “generales”. Nos referimos a la reclamación de la empresa Good Services, una filial de MC&F, contra ITV, afirmando que 'El Rosco', la famosa prueba final de Pasapalabra, coincide con su formato 21x100 y puede protegerse mediante la propiedad intelectual. Esto supondría que ITV lo estaría explotando de forma ilegal.

Tras distintas reclamaciones, que repasaremos a continuación, la última noticia al respecto es que el Tribunal General de la UE ha desestimado los recursos interpuestos por Good Services contra las resoluciones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés) que anularon el registro de la marca 'El Rosco' a petición de ITV, por considerar que Good Services lo registró “de mala fe”.

En realidad, la nueva reclamación de la filial de MC&F se refería sólo a esa forma de definir su registro de la marca. Ante ello, la sentencia del Tribunal General recuerda que “el concepto 'mala fe' se refiere a la motivación subjetiva de la persona que presenta la solicitud de registro de una marca: una intención deshonesta u otro motivo perjudicial. Implica una conducta que se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios”.

En su resolución, el Tribunal General señala que Good Services solicitó el registro de 'El Rosco' pese a ser una marca “que no había creado y por la que no había manifestado interés, en un contexto, además, en el que MC&F e ITV se disputaban la titularidad del juego final”.

De hecho, añade que Good Services se lanzó a registrar como marca propia 'El Rosco' después de que una sentencia de 2014 del Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Madrid declarase que 'El Rosco' era uno de los elementos constitutivos del formato Pasapalabra, formato perteneciente a ITV, y que no podía protegerse mediante la propiedad intelectual al ser una parte de él. Ese registro por parte de Good Services “automáticamente tuvo el efecto de impedir que ITV utilizara la marca de 'El Rosco', pese a haber sido ella quien la había creado”, asegura el Tribunal General, volviendo a reafirmar que 'El Rosco' es una creación de ITV que forma parte de Pasapalabra.

Repasando la cronología de la presentación de las solicitudes de registro de las marcas por parte de Good Services, el Tribunal General considera que las alegaciones de la filial de MC&F “no demuestran que hubiera actuado de buena fe”. El mismo Tribunal señala que esas solicitudes “parecen apartarse de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios”, por lo que sigue considerando que el registro de 'El Rosco' por parte de Good Services fue “de mala fe”.

El (lioso) cuento de nunca acabar

Para intentar comprender todo esto, si es que es posible, hay que empezar señalando que toda esta controversia viene por el enfrentamiento de MC&F e ITV en relación con la titularidad del juego final, 'El Rosco'.

Por poner contexto sobre la historia del formato, la británica ITV había creado el formato The Alphabet Game. En 1999, gracias a un contrato entre ITV y la sociedad Einstein, dicho formato se adaptó en Italia con la denominación Passaparola. Y para esa adaptación en Italia, la sociedad Einstein decidió añadir un nuevo juego final denominado 'Ruota finale' (rueda final), que era, mediante contrato de licencia, el formato 21x100, del que era titular MC&F, la sociedad matriz de Good Services. Es decir, que para incluir 'Ruota finale' en Passaparola, ITV firmó un contrato de licencia con MC&F, habiendo acuerdo entre las dos empresas.

El The Alphabet Game de ITV fue luego adaptado en otros países, entre ellos España, titulándose Pasapalabra. Fue entonces, en el año 2000, cuando la denominación 'El Rosco' apareció por primera vez para designar la prueba final, que era sustancialmente idéntica a la del Passaparola italiano, 'Ruota finale'.

Por parte de ITV, la empresa británica considera que ese contrato que firmó con la sociedad Einstein al crearse el programa italiano Passaparola le hace pertenecedor de cualquier adaptación del formato The Alphabet Game. Asimismo, sostiene que la sociedad Einstein no la había informado de que había negociado los derechos del formato 21x100 con MC&F con vistas a incluirlo en dicho programa como juego final. Así pues, alega que adaptó el formato The Alphabet Game en diferentes países retomando ese juego final que, según ella, derivaba de la mera adaptación de su formato The Alphabet Game, que le pertenecía en virtud del contrato antes mencionado y que no cumplía el requisito de originalidad para generar derechos de propiedad intelectual autónomos. 'El Rosco' era, para ITV, una parte más e indivisible del formato. Y la Justicia le ha dado desde entonces la razón.

Por parte de MC&F, que ahora defiende a través de su filial Good Services, el juego final que ITV reutiliza en otros países coincide con su formato 21x100 y sí puede protegerse mediante la propiedad intelectual. Por lo tanto, ITV lo explota, a su entender, de forma ilegal.

Hay que remontarse al año 2009, cuando MC&F advirtió al grupo Mediaset de que era la titular del formato 21x100, que se correspondía con el formato del juego final de Pasapalabra. Para entonces el concurso ya se había emitido en Atresmedia (de 2000 a 2006) y se emitía en Mediaset (de 2007 a 2010), ambos gracias al acuerdo de los dos grupos con ITV. Pero la advertencia de MC&F hizo que Mediaset decidiera romper con ITV y producir Pasapalabra directamente con MC&F, que afirmaba ser propietaria de 'El Rosco', partiendo de él para “construir” un nuevo Pasapalabra. Ese formato, de la mano de MC&F y sin ITV, se emitió en Telecinco de 2010 a 2019. Además, Mediaset demandó a ITV ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Madrid

Pero la Justicia no le dio la razón. En 2014, dicho Juzgado declaró que 'El Rosco' era un elemento constitutivo de Pasapalabra, formato que pertenecía a ITV, y que no podía protegerse mediante la propiedad intelectual. Ese mismo año, Good Services ya presentó sus dos primeras solicitudes de marca de la Unión Europea.

En 2017, el Tribunal de Apelación de Ámsterdam recibió una solicitud de mandamiento judicial para prohibir a ITV el inicio o continuación de explotación del formato, pero sólo dictó una medida cautelar en la que declaraba que era probable que el juego final perteneciese a MC&F, pero que se trataba de una cuestión que no le competía resolver. En 2018 fue cuando Good Services solicitó el registro de la marca denominativa de la Unión para 'El Rosco', en español. La fecha es importante porque 'El Rosco' se emitía desde el año 2000, y fue poco antes de que en octubre de 2019 la famosa sentencia del Tribunal Supremo obligara a Mediaset a dejar de emitir Pasapalabra.

Su llegada a Atresmedia en el 2020, mediante el acuerdo que el grupo alcanzó con ITV, hizo que MC&F demandase a Atresmedia ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona por considerarse titular de 'El Rosco'. En ese procedimiento intervino ITV, propietaria de los derechos. Fue la Audiencia Provincial de Barcelona la que en 2022 reconoció por primera vez que MC&F era la titular de los derechos de 'El Rosco', y no ITV, considerando que la prueba sí puede protegerse mediante la propiedad intelectual. Por ese motivo, declaró que la utilización de 'El Rosco' no podía hacerse sin el consentimiento de MC&F. Atresmedia recurrió la sentencia ante el Supremo, por lo que se espera su resolución, que seguramente tardará años, y mientras Antena 3 sigue emitiendo Pasapalabra con 'El Rosco'.

Con ese conflicto judicial en el aire, el más importante porque la sentencia del Supremo podría volver a cambiar el presente y futuro del concurso como ya pasó con Mediaset, mientras tanto MC&F, a través de su filial Good Services, ha buscado otras vías para demostrar sus derechos.

El epicentro de estos intentos ha sido la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés). En enero de 2020, ITV pidió la nulidad de la marca de la Unión que registró Good Services en 2018 y 2015 por 'El Rosco'. En 2021, la EUIPO estimó esas solicitudes de nulidad en su totalidad, pues consideró que Good Services había actuado de mala fe al presentar la solicitud de la marca. Además, consideró que no era aplicable la tolerancia de uso prevista por el Reglamento sobre la marca de la UE.

La filial de MC&F recurrió, pero la EUIPO desestimó los recursos de Good Services en 2022. La Oficina consideró que 'El Rosco', la marca que intentaba registrar ahora la empresa de Malta, había empezado en España en el año 2000, y que designaba a la prueba final de Pasapalabra, formato del que es titular ITV. Por ello, consideró que ITV era la creadora de 'El Rosco'. Por otro lado, la UEIPO señaló que pese a emitirse desde el 2000, MC&F no había hecho mención a 'El Rosco' en sus transacciones comerciales anteriores a ese año, y que únicamente entre 2005 y 2006 se había referido a él con ocasión de un intercambio de correspondencia con la entidad predecesora de ITV.

En cuanto a la intención de Good Services de registrar la marca 'El Rosco' en 2018, la EUIPO consideró que MC&F había tolerado que ITV emitiera el programa televisivo Pasapalabra y su prueba final 'El Rosco' entre los años 2000 a 2009 (en Mediaset) y que, en el momento de la presentación de las solicitudes de registro de la marca, era conocedora de la sentencia de 2014 por la que se declaró que ITV era la titular del formato Pasapalabra y de su juego final. En consecuencia, la EUIPO consideró que las pruebas demostraban que Good Services había presentado sus solicitudes de registro de las marcas controvertidas de mala fe, para impedir que ITV siguiera utilizando 'El Rosco' dentro del formato Pasapalabra.

Sigue habiendo casos judiciales abiertos

El fin de las emisiones de Pasapalabra en Telecinco en el año 2019 ha provocado que se abran más conflictos judiciales.

El principal sigue siendo el de MC&F e ITV, en torno a si 'El Rosco' es un formato a parte que puede ser protegido por la propiedad intelectual por surgir del 21x100 que pertenece a MC&F, o si es una parte más de Pasapalabra y fue creado por ITV. Sobre ello, decidirá el Tribunal Supremo tras el recurso de Atresmedia.

Por otro lado, Mediaset e ITV tienen otro conflicto ya que, cuando el Supremo consideró que Pasapalabra y 'El Rosco' eran propiedad de la empresa británica y obligó a dejar de emitir el concurso a Telecinco, también condenó a una indemnización millonaria al grupo audiovisual, que sigue en los juzgados.