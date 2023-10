Terelu da una charla 'TER' en la nueva promo del reality de 'Sálvame' en Netflix: “Tu carrera no ha muerto, está de viaje”

Netflix ha lanzado una nueva promo de Sálvese quien pueda, su reality con los tertulianos de Sálvame, que llegará a la plataforma el 10 de noviembre. Si la anterior la protagonizó Belén Esteban, esta vez le toca el turno a Terelu Campos, que da una charla TED (aquí rebautizada como TER) con Kiko Matamoros, Lydia Lozano y Chelo García Cortés entre el público.

Durante la charla, Terelu reflexiona sobre su vida sin trabajo y defiende que “no podemos pensar que siempre vamos a estar siempre en la cresta”. Además, ofrece consejos “para potenciar tu perfil, porque Sky is the limit (”El cielo es el límite“). ”Bua, eso me lo tatúo yo aquí, que tengo un hueco“, dice Matamoros, que al igual que Lydia y Chelo, no están muy por la labor de seguir las enseñanzas de Terelu.

De hecho, en un momento dado se duermen, y en otro comentan lo que su compañera va diciendo. Por ejemplo, hay un instante en el que Terelu anima a los asistentes a pedir “cobijo o dinero para empezar” a su “red más cercana”. Pero en cuanto oye lo del dinero, Chelo dice lo siguiente: “Ah no, nosotros no somos la red entonces”.

“Tengo noticias para ti. Tu carrera profesional no ha muerto, está de viaje”, continúa Terelu, a lo que responde Matamoros: “Oye, Lydia, ¿nos lo puedes confirmar como experta en decesos?”. “¡Qué idiota eres!”, exclama esta última en los últimos segundos de la promo.