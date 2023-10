El arquitecto Joaquín Torres anuncia en Antena 3 que ha demandado a 'Socialité': “Es pura manipulación”

Espejo Público ha sacado el extintor para apagar un 'fuego' amplificado por Socialité por una 'guerra mediática', que al parecer no es tal, entre Tamara Falcó y el arquitecto Joaquín Torres, que ha anunciado medidas legales contra el programa de María Patiño.

Todo comenzó hace unos días, cuando la 'celebrity' aprovechó su visita semanal a El Hormiguero para manifestar su descontento con su nuevo ático. En esas, el espacio de corazón de Telecinco llamó al arquitecto, que actualmente es colaborador de Susanna Griso en Antena 3, y emitió un fragmento de la llamada en la que este parecía estar indignado por las palabras de su clienta.

Ya este jueves, y después de que un gran número de medios se hicieran eco del conflicto, Joaquín Torres ha querido dejar claro en Espejo Público que su supuesto enfado con Tamara Falcó “es pura manipulación” y que ya ha demandado a Socialité por grabar y emitir su llamada telefónica sin autorización.

Tras opinar sobre el desencuentro en sí, y decir que “no parece muy inteligente la metedura de pata que tuvo con Pablo Motos diciendo ciertas bobadas del ático”, Torres ha aclarado que el malestar de Falcó no era con él sino con “la promotora” de la construcción y ha insistido en que personalmente no le molestó la queja que ella hizo pública en El Hormiguero.

“He demandado a 'Socialité' por grabarme sin permiso”

“Me llama Socialité, no me dicen que me están grabando, no me comentan absolutamente nada, y de una conversación de más de tres cuartos de hora donde les digo que no insistan, acabé haciendo comentarios. Sacaron esa parte y dijeron que estaba molesto”, ha explicado Joaquín Torres sobre esa “manipulación” del programa de Telecinco.

Además, ha anunciado ante Susanna Griso que ha “demandado a Socialité por haberme grabado sin permiso y por haber dado una comunicación totalmente contraria a la que yo les di”. Tras esa declaración, la presentadora de Espejo Público ha dado por zanjado el tema y ha pasado a otro asunto de la sección de crónica social.