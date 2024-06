Toni Acosta cuenta en 'Martínez y Hermanos' el casting que hizo para ser 'chica Bond': “Es una anécdota real”

Toni Acosta recordó este lunes, en Martínez y Hermanos (Cuatro), el día que hizo un casting para ser 'chica Bond'. “Una anécdota real”, según la actriz, que de un día para otro se encontró con tan suculenta propuesta. “Fue como de las experiencias más guays. Hice ese casting hace muchísimo tiempo. Vino la directora de casting inglesa, estaba todo preparadísimo, y yo pensaba 'qué nivel'”, comenzó diciendo la intérprete.

La canaria se presentó a la prueba con la intención de resultar “muy sexy”, como así le había aconsejado su representante. Según ella, lo consiguió hacer: “Salí convencida, incluso llamé a mi repre y le dije: 'Tío, lo he hecho genial, he estado sexy como nunca'”.

Sin embargo, no lo fue tanto. Esa misma noche, Acosta se encontró en el Festival de Málaga al actor inglés que le había dado la réplica durante el casting. Según él, más que sexy, ella había destacado por ser “la única graciosa”. “Me atreví como a negarlo. Le dije ”no, perdona, he estado sexy“, contó la actriz entre risas.

Toni Acosta no dijo en ningún momento para qué película hizo el casting, pero hace unos años, en una entrevista en la Ser, habló de “Solange” y del personaje de Olga Kurylenko en Quantum of Solace. Por tanto, pudo ser Solange Dimitrios, interpretada por la italiana Caterina Murino en Casino Royale, aunque sus palabras apuntan más a que hizo la prueba para ser la boliviana Camille Montes, el personaje de Kurylenko en Quantum of Solace.