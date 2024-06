Sara Carbonero recordó cuando Pedroche la “vaciló” en sus inicios y el día que conoció a Isabel Jiménez en Informativos

Sara Carbonero, Isabel Jiménez, Florentino Fernández y Toni Acosta fueron los invitados de esta semana en Martínez y Hermanos. Habitualmente el programa de Cuatro cuenta con tres invitados pero en esta ocasión prefirieron acudir juntas las otras “hermanas” presentadoras y empresarias de moda.

De hecho, Dani Martínez les preguntó por un rumor que aseguraba que cuando se conocieron en Informativos Telecinco no se cayeron bien. Ambas rieron y fue Jiménez la primera en dar su versión: “Yo estaba trabajando y Sara llegaba por primera vez. Allí, Deportes e Informativos estamos separados así que fue ya en la mesa cuando nos vimos por primera vez”.

La presentadora detalló lo nerviosa que se sentía porque llegaba “Sara Carbonero, que todo el mundo la conocía, yo estaba expectante” por cómo se iban a llevar. Pero se decepcionó: “Se sentó, me dijo 'hola', giró la cabeza y continuó a lo suyo. Yo pensé, 'ah pues qué maja”, dijo con ironía.

Tras escucharla, Carbonero pidió la palabra para aclarar cómo lo vivió ella: “Tengo seis dioptrías en el ojo izquierdo y tres en el derecho, eso influye. Veo mal y soy bastante tímida. Ella también me imponía, porque Pedro Piqueras se iba para ponerla a ella”, aseguró recordando la importancia de tal gesto.

Por lo que confirmó lo ocurrido pero añadió el siguiente momento que compartieron y que las unió para siempre: “Después nos sentamos en maquillaje y esa conversación se me quedó de por vida. Desde entonces nunca nos hemos separado”, confesó. A lo que Isabel añadió: “Cuando ya la conocí la entendí perfectamente, no era nada hacia mí, era su timidez. Luego la entendí y la defiendo a muerte. Da sensación de distante y no es distancia para nada” corrigió.

La caída de Carbonero frente a Cristina Pedroche

Tras el momento 'tierra trágame' que confesó Clara Lago haber vivido con Penélope Cruz la pasada semana, ahora le tocó el turno a Sara Carbonero que hizo lo propio recordando un momento en sus inicios:

“Estaba en un evento, arreglándome, en el que tuve que hacer un paseíllo, había bastantes cámaras, y me pegué una hostia delante de un programa que grababa en directo. Pero lo fuerte es cómo me levanté. Se me vio la ropa interior, un cachondeo...”, lamentó.

Dani le pidió que interpretara el momento y la hacerlo casi volvió a caer: “No miento, soy muy torpe. Casi me mato de verdad, ...”, djio Carbonero entre risas.

Para añadir un nuevo detalle: “Subí como un muelle, llevaba un vestido mucho más corto, y seguí de largo. Si fuera ahora me reiría pero ahí estaba empezando y pensé que se haría viral. Se hizo porque la reportera era Cristina Pedroche, la quiero un montón y me vaciló un poquito pero no pasa nada”, narró recordando que el momento fue captado por las cámaras de Sé lo que hicisteis.