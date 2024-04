Mediaset da su propio programa Isabel Jiménez, que entrevistará a famosos en Cuatro

Mediaset sigue testando distintos formatos tanto en Telecinco como en Cuatro, su cadena secundaria a la que quiere impulsar intentando que recupere el sello propio que tuvo cuando se produjo su compra a Prisa. Según desvela ECD y ha podido confirmar verTele, el grupo confía en Isabel Jiménez para conducir un nuevo programa de entrevistas a famosos.

El proyecto ya está en marcha y corre a cargo de LaCOproductora, compañía liderada por José Miguel Contreras que se estrenará así en Mediaset tras trabajar para Atresmedia (Dos años y un día, Palo y Astilla), Movistar Plus+ (That's my Jam, Mi año favorito), o TVE (Días de tele, Las cosas claras y próximamente That's my Jam).

Este nuevo formato se emitirá en el prime time de Cuatro, y cambiará el habitual prisma de las entrevistas a famosos. Como explica el citado medio, “narrará la vida de celebridades e invitados que acudan al programa, pero desde un enfoque diferente: el de sus familiares”. Para ello, durante la entrevista se intercalarán testimonios de familiares y amigos de los famosos, con el objetivo de conocerles mejor.

Supondrá el primer programa propio para Isabel Jiménez, presentadora de Informativos Telecinco, desde su fichaje por el grupo en el 2011, hace 13 años. La periodista no tendrá que abandonar su labor en la edición de mediodía junto a Ángeles Blanco, sino que lo compatibilizará con las grabaciones de este nuevo proyecto.

La fase de producción del formato ya se ha iniciado, y según ECD buscan famosos en un rango de edad que les permita tener familiares ascendentes y descendentes, para así poder contar con los testimonios de hijos o incluso nietos, así como de padres e incluso abuelos.