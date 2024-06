Berto Romero destapa el 'truco' que usa Broncano para exprimir a sus invitados: “Ya me he dado cuenta de lo que haces”

Berto Romero visitó este lunes La Resistencia para promocionar El consultorio de Berto, su nuevo programa en Movistar Plus+. Pero como es lo habitual en el show de David Broncano, la promoción fue lo de menos. La mayor parte del tiempo, entrevistado y entrevistador hablaron de otras cosas. Entre ellas, el truco que, según Berto, utiliza Broncano para sacar lo que quiere de sus invitados.

Después de unas 15-20 presencias en La Resistencia (ocho como invitado, y el resto como colaborador ocasional), Berto tiene muy calado a su antiguo compañero de Late Motiv, y así se lo hizo saber al ver que quería subir la intensidad de la entrevista y llevarla por unos derroteros más alocados.

“Yo no voy a programas a pelearme con el presentador, porque eso no puede ser. Yo no puede ser esa persona”, le dijo Berto de primeras. Después, procedió a destapar el 'truco' que, según él, usa Broncano con sus invitados: “Si yo ya me he dado cuenta de lo que haces. Tú grabas mucho rato y haces que los entrevistados se pongan muy nerviosos así hasta que, al no tener nada de qué hablar, estar nerviosos, la gente aquí jaleando como en Mad Max 3... Claro, llega un momento en el que a la gente se le va la pinza y empieza a hacer cosas raras. Eso es lo que quieres. Pero voy a aguantar”.

Aun así, Broncano lanzó la propuesta que tenía preparada para Berto: comerse una ensalada César entera o beber agua de una bandeja del horno, siguiendo así “la saga” que empezó en anteriores visitas bebiendo agua del suelo y de la mano. “Antes me deshidrato que beber agua de donde te salga de los huevos”, respondió el cómico catalán, que tampoco aceptó la ensalada: “Te la metes por el culo”.

Pese a rechazar ambas propuestas, Berto Romero se fue de La Resistencia con dos regalos. El primero, el libro “Superchistes de Berto”, editado por el programa... y que solo incluía chistes en la primera página. El segundo regalo fue un 'Alfaberto'. Es decir, un cuadro con todas las letras del alfabeto decoradas con las gafas y la nariz del humorista. “Muy bonito, muchas gracias. Está muy bien. Muy chulo”, dijo Berto.