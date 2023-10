Wyoming critica el “clasismo y xenofobia” de la alcaldesa de Pozuelo ante su protesta por acoger a migrantes senegaleses

El Gran Wyoming ha abordado en El Intermedio la polémica en torno al traslado de la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, que se ha dirigido a la delegación del Gobierno para protestar por el traslado desde Canarias de 150 inmigrantes senegaleses a su municipio, donde se encuentra el centro de refugiados abierto para ucranianos afectados por la guerra de Ucrania.

Pese a no citar ningún incidente entre las personas acogidas y los vecinos del municipio madrileño, la alcaldesa del PP solicita “un refuerzo de seguridad en la zona” tras afirmar que se les ha visto “deambular” por las calles.

Tirando del humor habitual, Wyoming estableció un paralelismo con sus años de juventud cuando le negaban la entrada a las discotecas. “Que no te admitan en un lugar abierto al público y te dejen claro que no formas parte de él es una experiencia muy desagradable”, decía, enlazando con los hechos comentados.

El presentador resaltaba que Pozuelo es la localidad con mayor renta per cápita de España al llamar la atención sobre el distinto trato a los inmigrantes senegaleses de los ucranianos. “Cuando llegan inmigrantes de Senegal, algunos no se ocupan, se preocupan. Los subsaharianos no generan solidaridad, generan alarma. Mientras el resto paseamos, estos inmigrantes deambulan”.

“La actitud de la alcaldesa de Pozuelo es el ejemplo perfecto de clasismo, falta de compasión y xenofobia. Les está diciendo que no son bienvenidos al municipio más exclusivo de España”, culminó el showman de laSexta.