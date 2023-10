Antonio Lobato acaba contrato con Movistar Plus+ para la Fórmula 1: “Si DAZN está interesado, podemos hablar”

Antonio Lobato ha hablado horas después de que se conociese que los derechos de la Fórmula 1 pasarán a estar exclusivamente en manos de DAZN hasta 2026. El comentarista deportivo, ligado desde hace más de 18 años al deporte de motor, ha dejado caer cómo está su situación contractual de cara a este nuevo periodo de la competición en streaming.

“¿Vas a seguir hasta 2026?”, le preguntaba sin rodeos Juanma Castaño en El Partidazo de Cope: “Yo, a partir del Gran Premio de Abu Dhabi, soy libre”, responde el periodista, que explica que tiene contrato con Movistar Plus+.

Conviene recordar que los derechos de la Fórmula 1 llegaron a DAZN en 2020 gracias a un acuerdo sellado con Telefónica para las tres siguientes temporadas, de tal forma que adquiría la explotación, pero manteniendo la producción de Movistar Plus+, que seguía ofreciendo la competición a sus clientes con el canal DAZN F1. A cambio, la plataforma española tenía acceso al resto de contenidos de la streamer especializada. La tesitura cambia ahora que la licencia pasa a estar directamente en manos de DAZN, y con ello la producción.

“Si DAZN está interesado, podemos hablar”

Al hilo de esto, el ovetense recalcaba que estaba abierto a ofertas: “Terminaré mi contrato. Si DAZN está interesado, me ofrecen un proyecto que me pueda interesar, que me apetezca, que sea emocionante y que me venga bien, podemos hablar”. Pero insistía en tono jocoso al locutor de Cope: “Quedo libre, si necesitas un comentarista de fútbol...”.

Ya en serio, Lobato sí estipula ciertas condiciones de cara a futuribles negociaciones con DAZN. Una de ellas es la ya conocida de preferir no viajar a los circuitos. En esta ocasión, eso sí, también demuestra afán por acercar posturas. “Todas las carreras, no”, comenzaba diciendo, antes de aclarar: “No hay nada innegociable en la vida”.

Lobato reconocía “echar en falta ir a algunos grandes premios, que vendría bien para mantener contacto y ver de cerca la historia”, aunque era categórico: “Lo que no haría nunca son las 24 carreras [in situ]”.

Lobato ha formado parte de Movistar Plus+ desde 2018, siguiendo así con su cobertura de la F-1, que empezó en Telecinco y que le hizo pasar luego por laSexta y Antena 3. En Movistar Plus+ también ha presentado el espacio Vamos sobre ruedas, para #Vamos.