Wyoming critica a la Iglesia por su actuación ante el caso del cura de Málaga: “Ya no castigan a los impíos, los encubren”

El Intermedio ha abordado el caso del cura que entre 2017 y 2019, grabó y violó a cinco jóvenes después de narcotizarlas. Según explicó el Gran Wyoming podría haber más víctimas y se repartirían entre Málaga, Madrid y Córdoba.

El presentador repasó entonces la evolución de la Iglesia en su posicionamiento ante “los pecados”: “En la Edad Media, cometías un pecado, venían y antes de que te enteras te habían condenado”, dijo el televisivo, recordando que los castigos pasaban de “los azotes en público a prenderte fuego en la plaza del pueblo”.

Por ello, Wyoming aseguró con ironía que “el mundo es un lugar cada vez mejor”: “La Iglesia ya no castiga así a los impíos que cometen un pecado grave. Es más, es que los protege, los ampara, los encubre”, lamentó antes de desgranar detalles del mencionado caso.

Wyoming, contra la Iglesia

El cómico contó que fue la novia del cura la que denunció todo pero que la Iglesia “lo tapó”: “La diócesis lo trasladó a Málaga, alegando motivos de salud. Y no, este cura no tenía ningún virus, aunque también era aconsejable no acercarse mucho a él”, señaló.

“Como digo, soy optimista y cuando leo que la Iglesia los encubre y no los ajusticia como en la Edad Media prefiero imaginar que el mundo es mejor, porque si digo realmente lo que pienso... a mí sí me tendrían que condenar a arder en una hoguera. Y eso es imposible porque los bombones no ardemos, nos derretimos”, sentenció.