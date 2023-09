Wyoming responde a Feijóo en 'El Intermedio': “Claro, no eres presidente porque no quieres. Dignidad ante todo”

El debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo monopolizó este martes 26 de septiembre El Intermedio, donde El Gran Wyoming analizó con su clásico tono irónico todo lo que había dado de sí la jornada política y lanzó un mensaje al candidato del PP.

A su afirmación de que tiene a su alcance “los votos para ser presidente del Gobierno” pero no acepta el precio que le piden para serlo, el presentador de laSexta contestó: “Claro, no eres presidente porque no quieres. Eso es, señor Feijóo, dignidad ente todo”. “Siguiendo esa lógica, no es tampoco miss España porque no le da la gana”, bromeó.

Además, Wyoming también opinó sobre el comentado discurso de Óscar Puente, al que bautizó como “el malote de moda en el PSOE”. “Señor, Sánchez, queda un poco feo esto de no intervenir en el debate y quedarse allí como si fuera un mueble. Al menos podría respetar las tradiciones y dejar un bolso, como hizo Rajoy”, dijo sobre la estrategia socialista.

Tras repasar los 'dardos' del exalcalde de Valladolid al PP, comentó: “La primera en la frente: Feijóo no será investido, pero ha sido embestido”. “Parece que Óscar Puente ha puesto a Feijóo frente al espejo”, añadió Wyoming, que recordó que “en una democracia parlamentaria no gobierna la lista más votada sino quien consigue los apoyos suficientes. Y eso funciona así hasta en Eurovisión”.