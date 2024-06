Wyoming ironiza con el último ataque de Feijóo a Sánchez: “Joder, para no querer ser presidente, qué pesadito está”

Sandra Sabatés comentó este jueves en El Intermedio que “el PP continúa planteando las elecciones europeas como un plebiscito a Pedro Sánchez”. En esa línea, rescataba unas declaraciones de Feijóo en las que el líder de la oposición pedía aunar el voto su partido para echar al presidente del Gobierno, lo que provocó la irónica reacción del Gran Wyoming.

“Si vamos a votar todos los que queremos que Sánchez se vaya, y cogemos una papeleta del Partido Popular, Sánchez se va seguro. Se ponga como se ponga”, aseguró el gallego en la radio de Losantos. “Votantes de derechas, uníos. Sánchez, ve empaquetando tus cosas, que el domingo te toca mudanza. Y le dices a tu amiguito Óscar Puente que te eche una mano, que para eso es ministro de Transportes”, empezó bromeando el presentador de laSexta, parodiando a Feijóo.

“Son las elecciones europeas, no 'Gran Hermano'”

“Joder, para no querer ser presidente, qué pesadito está. Señor Feijóo, por mucho que se empeñe, el domingo no se vota si Sánchez se queda o no en La Moncloa. Son las elecciones europeas, no Gran Hermano, no tiene nada que ver con echar a nadie de la casa”, ironizó.

“En la casa todo se magnifica y en las elecciones lo que parece que se va a magnificar es la extrema derecha”, concluyó Wyoming, en un augurio sobre el resultado de los comicios.