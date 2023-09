Wyoming recibe una oferta de la “Telefónica árabe” en la parodia de ‘El Intermedio’: “El router te lo instala Benzema”

Arabia Saudí, a través de su operadora STC, se ha convertido en el principal accionista de Telefónica al adquirir el 9.9% de sus acciones. Con esta operación, el Estado saudí sigue irrumpiendo en sectores como el tecnológico o el deportivo, donde ha fichado a golpe de talonario a grandes estrellas de fútbol.

'El Intermedio' estrenó una nueva sección y emitió un 'Carrusel machirulo' para denunciar el machismo en el fútbol

Este miércoles El Intermedio comentó la noticia con un sketch protagonizado por Wyoming y Dani Mateo. Mateo interpretó a un teleoperador que llamaba “de la nueva Telefónica árabe”. “Con cada nueva línea le ofrecemos gigas ilimitados, una segunda línea gratis y el pack 'Fútbol Premium'. A ver, en realidad es el pack 'Fútbol' normal, pero el router te lo instala Benzema, que está aquí con nosotros”. “¡No me suena nada mal! Sandra, ¿cómo lo ves? ¿Por qué no te vienes tú también y hacemos una tarifa familiar?”, dijo Wyoming.

Sin embargo, al mencionar a Sandra Sabatés se quedó sin oferta. Porque acto seguido, el programa de laSexta denunció con absoluta ironía la falta de derechos que sufren las mujeres en el país árabe. “Sandra es nombre de mujer, ¿no? Entonces la oferta ha expirado. ¿Qué es eso de una mujer con un móvil? ¿Qué será lo siguiente? ¿Abrirse una cuenta en el banco? ¿Dejarla conducir? ¿Llevar calcetines tobilleros como si fuera una fresca?”, comentó el personaje interpretado por Dani Mateo. “Ya te vale, Sandra. ¿Cuántas veces te he dicho lo de los calcetines tobilleros? ¡Eres una descocada! ¡Mira qué oferta me has hecho perder!”, respondió, también irónicamente, Wyoming.