Wyoming responde a Almeida tras hablar sobre la llegada de migrantes: “Ayudaría no hacer comentarios xenófobos”

Wyoming respondió este miércoles a los dirigentes del Partido Popular que han criticado el plan del Gobierno para repartir migrantes por España. El Ejecutivo, ante la llegada récord de migrantes a Canarias, habilitará 11.000 plazas en cuarteles y hoteles, además instalará alojamientos en terrenos del ministerio de Defensa para 4.000 personas en Madrid, Alcalá de Henares, Sevilla y Cartagena.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido información al Gobierno sobre esta llegada de migrantes para garantizar la “seguridad y convivencia” en Madrid. A su vez, el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, ha declarado que los migrantes no pueden quedarse en hoteles de la ciudad porque podrían causar brotes “de cualquier enfermedad”.

“Si traen alguna enfermedad lo suyo sería tratarlos”, señaló Wyoming antes de contestar a Almeida: “A los problemas de convivencia a los que alude, ayudaría mucho a evitarlos no hacer este tipo de comentarios xenófobos que incitan al odio”. “De todas formas”, continuó el presentador de El Intermedio, “qué bonito es ver tantos mensajes de solidaridad”. “Así es el PP, que recibe a los migrantes con los brazos abiertos, pero para señalarles a dónde ir, si a Francia o a Portugal”, remató.

Wyoming también reaccionó a las palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre este asunto. La presidenta madrileña ha pedido que a los migrantes no se les trate “como fardos”, a lo que el presentador contestó: “A los inmigrantes no se les puede tratar como fardos, y el primer paso es no llamarles fardos”.