Wyoming critica el precio “prohibitivo” de la vivienda: “La única opción asequible será entrar en 'Gran Hermano'”

En la entrega de este miércoles de El Intermedio, se hacían eco de la noticia de eldiario.es sobre la problemática de la vivienda, en la que ya ni compartir piso es un salvavidas. Por ello, el Gran Wyoming arrancaba el programa recomendando la película 'El pisito' protagonizada por José Luis López Vázquez y Mary Carrillo:

“En 'El pisito' Rodolfo y Petrita llevaban 12 años de novios pero no podían irse a vivir juntos, ni casarse porque no tenían dinero y los pisos estaban carísimos. Se les ocurre un plan, que él se case con su casera, una señora anciana y cuando ella casque heredarían el piso. El problema es que la señora, al casarse con él, rejuvenece y no se muere”.

Una historia que, según el presentador podría “verse como una comedia pero también como un documental de nuestra época porque han pasado más de 60 años desde que se estrenó [1958] pero España sigue llena de Rodolfos y Petritas que no pueden independizarse ni formar una familia o proyecto de vida porque la vivienda tiene un precio prohibitivo”, señaló.

Haciendo hincapié en que “para muchos no queda ni la opción de compartir piso”. Por lo que Wyoming ironizó con el reality de Telecinco: “A este paso, la única opción para lograr un alojamiento asequible va a ser entrar en Gran Hermano".

Para acabar con la siguiente conclusión: “El problema de la vivienda es uno de los más graves que afectan a nuestro país. Y el próximo Gobierno que se forme debería hacer algo más que dejar pasar el tiempo y que la situación se resuelva por sí sola”.