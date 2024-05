La emotiva despedida de Katy Perry en 'American Idol' tras seis años: “Una parte de mi corazón estará en este escenario”

Katy Perry dijo adiós a American Idol este domingo tras seis años y siete ediciones de permanencia. La estrella del pop se incorporó al relanzamiento del formato por parte de ABC en 2018, en la temporada 16, y se había mantenido desde entonces como jueza. El interés por volver a centrarse en la producción musical (su último disco, Smile, data de 2020) hizo que la artista decidiera dar por finalizada esta etapa.

Muy emocionada, Perry entró de la mano de sus compañeros Luke Bryan y Lionel Richie a plató. “Esta noche es emotiva”, reconoció el presentador del formato, Ryan Seacrest, ante quien la artista se había mostrado al borde de las lágrimas.

Durante la gala, con la que culminaba esta vigésimo segunda temporada del programa en Estados Unidos, la cantante subió al escenario para cantar junto a uno de los finalistas, Jack Blocker, el tema de What Makes a Woman. Luego habría oportunidad para que otras concursantes de la edición le dedicaran un popurrí con versiones de sus temas más exitosos.

Abi Carter, la ganadora de esta edición número 22, terminó por romper a Perry al interpretar What Was I Made For?, de Billie Eilish. Sus compañeros volvieron a abrazarla, mientras Seacrest quiso despedir a “la siempre increíble Katy Perry”.

Cabe decir que no hubo, como tal, una despedida de la cantante durante el programa. Eso sí, luego hizo uso de las redes sociales para recalcar que “una parte de mi corazón estará siempre en el escenario de Idol”.