'Zapeando' puso cara a la tercera sustituta para Dani Mateo del verano: “Que dios nos coja confesados”

Zapeando ha estrenado a su tercer rostro suplente para Dani Mateo durante las vacaciones de verano. Después de María Gómez, en la semana que empezó el lunes 7 de agosto, y de Quique Peinado, en la del 14, este día 21 ha sido el turno para Valeria Ros.

La cómica vasca ha tomado las riendas del magacín de sobremesa de laSexta, labor que desempeñará durante toda la semana, siguiendo con la tónica general establecida. “Esta semana presento el programa. Que dios nos coja confesados”, decía en sus primeras palabras como conductora de Zapeando.

“Yo prometo no liarla. Bueno... No puedo prometerlo, ya me conocéis”, añadía la humorista, a la que hemos visto este año también como presentadora de Fboy Island en HBO Max.

En su primera tarde al frente, ha contenido con la asistencia de los mencionados Quique Peinado y María Gómez junto a Isabel Forner e Iñaki Urrutia. Este último, de hecho, ha estado a punto de ahogarse al querer animar a Ros. “Me he quedado sin aire”, decía de un momento que no habían llegado a ver las cámaras.