Un concursante de 'La ruleta de la suerte' gana más de 10.000€ gracias a su buen “oído” en la prueba final

Javi, el ganador del lunes en La ruleta de la suerte, se llevó a casa una cifra pocas veces vista en el concurso de Antena 3: 10.175€. El joven, de 26 años, llegó al último panel con 4.175€ en su casillero particular. Un premio ya de por sí alto, pero al que sumó otros 6.000€ tras resolver con acierto la prueba final.

Después de que Jorge Fernández le diera la pista “Tres del oído”, Javi dijo las tres consonantes y la vocal de rigor. Y aunque no tuvo mucha suerte en este apartado, destapó las letras justas para acertar el panel. “Creo que las tengo”, aseguró antes de que comenzara la cuenta atrás y dijera, en apenas dos segundos, las tres palabras clave: “Tímpano”, “yunque” y “estribo”.

Jorge Fernández quedó impresionado con la rapidez del concursante, al que no dudó en elogiar por su desempeño en el concurso: “Has estado muy muy bien todo el programa, desde el principio hasta el final”. “Te he visto supertranquilo desde el principio”, añadió el presentador. “Estaba disfrutando”, señaló Javi. “Pues cuando un concursante disfruta lo hace muy bien”, apuntó Jorge antes de abrir el sobre y mostrar los 6.000€ a sumar al bote del participante. “Me alegro mucho porque eres un tío muy majo y has jugado muy bien”, comentó por último el conductor del programa.