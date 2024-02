'Los Bridgerton' avanza una discusión entre Penelope y Colin en la nueva promo de su temporada 3 en Netflix

Netflix ha compartido una escena de la tercera temporada de Los Bridgerton. Concretamente, una discusión entre Penelope y Colin. “Te he echado de menos”, dice él, extrañado por no haber sabido nada de ella durante el verano. “Te escuché en el baile de mi madre la temporada pasada diciéndole a todo el mundo cómo nunca me cortejarías”, responde ella.

“Por supuesto que nunca me cortejarías. Soy el objeto de burla de la alta sociedad incluso aunque cambie por completo mi armario. Simplemente nunca pensé que tú, de todo el mundo, podría ser tan cruel”, añade Penelope.

La tercera temporada de Los Bridgerton se estrenará en dos partes. La primera, el 16 de mayo. Y la segunda, el 13 de junio.

Sinopsis de la tercera temporada

Penelope renuncia a conquistar a Colin después de oírle hablar de ella despectivamente. No obstante, está decidida a encontrar marido, uno que le dé independencia para seguir su doble vida como Lady Whistledown y que la aleje de su madre y sus hermanas. Pero sus intentos en el mercado del matrimonio fracasan por sus inseguridades.

Por otro lado, Colin ha vuelto de sus viajes de verano con un alto concepto de sí mismo, aunque pronto se desanima por el desdén de Penelope. Para recuperar su amistad, Colin se ofrece para enseñarle a tener confianza en sí misma. Pero cuando sus 'clases' empiezan a tener demasiado éxito, el profesor ya no está seguro de si sus sentimientos hacia Penélope son más fuertes de lo que pensaba.