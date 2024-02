Las 13 series de la semana se visten con un 'New Look' para medirse al Pequeño Nicolás, con la NFL de fondo

Llegamos al ecuador de este febrero bisiesto y, aunque el volumen de producciones apenas parece aminorar ligeramente, sí observamos un repliegue de las grandes compañías y operadoras. Porque, aunque se acumulan un total de 13 lanzamientos entre este lunes 12 y el domingo 18, lo cierto es que el perfil de la semana baja notablemente con respecto a las anteriores.

Para empezar, solo contamos con una producción de capital nacional, y pertenece al campo de la no ficción: se trata de (P)Ícaro: El Pequeño Nicolás, docuserie en torno al joven “emprendedor”, que logró infiltrarse en las altas esferas políticas y se hizo pasar por agente del CNI durante la pasada década. Dirigida por el renombrado periodista Tomás Ocaña, que es desde julio el Mánager de no ficción de Netflix, la plataforma la lanza el día 15.

Solo un día antes, el miércoles 14, desfila por la pasarela de Apple TV+ The New Look. Un mes después de que Disney+ confeccionara un modelo de alta costura sobre la figura de Cristóbal Balenciaga, con Alberto San Juan de protagonista, la streamer de la manzana convierte a Ben Mendelsohn y Juliette Binoche en Christian Dior y Coco Chanel, respectivamente, en esta producción de Todd A. Kessler, creador de Damages y guionista de Los Soprano.

Más allá de eso, y con la Super Bowl bien reciente, también Apple TV+ se responsabiliza de contar la dinastía de los New England Patriots, en una docuserie que cuenta con el tridente clave de este periodo, liderado por Tom Brady. Es el gran estreno del viernes 16, inusualmente vacío para lo que es habitual.

Por lo demás, tenemos producciones europeas de postín, como El quinto mandamiento, una de las series estrella de la temporada en la BBC que ahora llega a Filmin, y que incide en la desgarradora historia real del asesino Ben Field, interpretado por Timothy Spall. Ninjas, romance, true crime y un veterano procedimental, Leo Mattei, completan la nómina de estrenos que tenemos en estos días.

El quinto mandamiento (13 de febrero, Filmin)

Así es la serie: Esta es la historia de la muerte de Peter Farquhar, un experimentado e inspirador profesor, y de Ann Moore-Martin, su vecina profundamente religiosa, en el pueblo de Maids Moreton, Buckinghamshire, y los extraordinarios acontecimientos que se desarrollaron en sus vidas durante su vejez.

New Look (14 de febrero, Apple TV+)

Así es la serie: Ambientada en el París ocupado de la Segunda Guerra Mundial, New Look nos muestra el momento crucial del siglo XX en el que la capital francesa le insufló vida de nuevo al mundo gracias al icono de la moda Christian Dior. Mientras Dior ve crecer su fama con sus ideas innovadoras e icónicas de belleza, el reinado de Chanel como la diseñadora de moda más famosa del mundo peligra. Esta saga de vidas cruzadas sigue las sorprendentes historias de los contemporáneos y rivales de Dior, desde Chanel hasta Pierre Balmain, Cristóbal Balenciaga y más; y ofrece una impresionante visión del taller, los diseños y la ropa creados por Christian Dior a través de su colaboración con la Maison Dior.

Buenos días, Verónica T3 y Final (14 de febrero, Netflix)

Así es la serie: ¿Quién es Doúm? Esa es la pregunta clave de la tercera y última temporada de Buenos días, Verônica. La protagonista busca al tercer hermano en el orfanato donde crecieron Brandão y Matias. En un pueblecito conoce a Jerônimo, un criador de caballos millonario, y a su madre, Diana, una mujer guapa y misteriosa que oculta los macabros secretos del pasado del lugar. Pero entonces una mafia pone en peligro a la familia de Verô, que empieza una carrera contrarreloj. Al verse acorralada, se lo juega todo en una persecución de la que quizá no salga con vida.

Leo Mattei T9 (14 de febrero, Calle 13)

Así es la serie: El comandante Léo Mattéï está al frente de la Brigada de menores. Con gran empatía y un agudo sentido de la justicia, este ex policía de BAC liderará un equipo tan competente como dedicado a salvar vidas , incluida la suya y la de su familia. En el comienzo de la temporada, Leo e Inés Salma son llamados a una feria tras el secuestro del pequeñoñ Romain. Las investigadores llevan hasta un refugio para mujeres en apuros, donde Sonia, la madre del pequeño, y el niño se habían alojado recientemetne.

El juego de las llaves T3 (14 de febrero, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Adriana se ha ido y Óscar lidia con su partida. Leo, Bárbara y Carmen comienzan a ver deteriorada su relación. Valentín busca trabajo mientras se adapta a su nueva vida sin lujos. Además, regresa a la ciudad Olivia, amiga de Gaby con Samuel, su esposo.

Escuela para señoras Al Rawabi T2 (15 de febrero, Netflix)

Así es la serie: En la prestigiosa escuela para señoritas AlRawabi, las alumnas marginadas que sufren acoso traman varios arriesgados ataques para vengarse de sus torturadoras.

(P)Ícaro: El Pequeño Nicolás (15 de febrero, Netflix)

Así es la serie: Esta es la increíble historia de ascenso y caída de El Pequeño Nicolás, el pícaro español que puso en jaque al Gobierno. Un joven que con tan solo 14 años pasó de relaciones públicas en discotecas a codearse con políticos, empresarios, servicios secretos e incluso la Casa Real. Una vida de negocios, viajes, seducción, palacios, comisiones y fiestas hasta que se ordena su detención en 2014. La docuserie aborda incógnitas y narra, a través de distintos protagonistas y material inédito, los momentos más polémicos de su caso.

The Truth About Jim (15 de febrero, HBO Max)

Así es la docuserie: La investigadora aficionada Sierra Barter se ve sorprendida al descubrir dolorosos secretos familiares mientras busca respuestas a la pregunta que ha atormentado a su familia durante generaciones: ¿fue su abuelastro, Jim Mordecai, un asesino en serie?

El show de Vince Staples (15 de febrero, Netflix)

Así es la serie: ¿Quién es Vince Staples? No es una pregunta sencilla. Es famoso y no lo es. Es rico y no lo es. Es un criminal y… ¿no lo es? Acompáñalo en sus aventuras diarias, donde todo lo que puede salir mal sale fatal.

Preparadas, listas, ¡amor! (15 de febrero, Netflix)

Así es la serie: En un mundo en el que la población masculina disminuye cada vez más, una joven de origen humilde participa en un concurso de citas organizado por el Gobierno.

La última familia ninja (15 de febrero, Netflix)

Así es la serie: Los ninjas siempre han poseído un atractivo universal, envueltos en el misterio y dotados de temibles habilidades físicas. No es de extrañar que hayan aparecido en la pantalla en innumerables ocasiones. ¿Y si esos ninjas siguieran en activo, ocultos en las sombras del Japón moderno? La respuesta está en la rompedora y espectacular propuesta de Netflix, que fusiona el suspense más tenso con unas escenas de acción tan realistas como trepidantes.

New England Patriots: La dinastía (16 de febrero, Apple TV+)

Así es la docuserie: Producida por Brian Grazer y Ron Howard, narra el ascenso y la histórica carrera de 20 años de los Patriots durante la era liderada por el ex-quarterback Tom Brady, el entrenador Bill Belichick y el propietario Robert Kraft. Partiendo del aclamado libro superventas del mismo título del autor Jeff Benedict, New England Patriots: La dinastía va más allá y usa miles de horas de vídeos y audios inéditos del archivo de los Patriots. Además de entrevistas con jugadores, entrenadores y ejecutivos pasados y presentes del equipo, el acceso sin precedentes incluye declaraciones de Kraft, Belichick y Brady, así como de representantes de la liga y de los archirrivales de esta dinastía deportiva dominante. La serie también cuenta con declaraciones de algunos de los hinchas más famosos del equipo, como el cantante Jon Bon Jovi, el cómico Bill Burr o el empresario Rupert Murdoch.

Reeperbahn, Unidad Especial (16 de febrero, Filmin)

Así es la docuserie: En los años 80, el infame barrio rojo de St. Pauli, en Hamburgo, está inundado de delincuencia organizada. Se crea la Unidad Especial 65 para perseguir y condenar a los hombres que están detrás de todo e investigar la corrupción en las altas esferas de la policía de Hamburgo. Con imágenes de archivo y entrevistas, esta serie presenta una vívida imagen del volátil trabajo policial en los años 80, todo ello con la pandemia del sida como telón de fondo, los ocupas de la Hafenstraße de Hamburgo y el retroceso conservador en Alemania.