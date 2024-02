Las 13 series del febrero se postran ante la 'Reina Roja', se reúnen con Rick Grimes y 'Machos alfa' y despiden a Larry David

Solo faltaba que nos tocase un año bisiesto para que el ritmo de estreno de ficción televisiva se desbocase. Este febrero de 2024, compuesto por 29 días, albergará un total de 53 lanzamientos programados, entre regresos, premieres, narrativa y no ficción. Y eso que aún no hemos de descontar que lleguen otros tantos más, a la espera de que cadenas como TVE pongan fecha a las apuestas pendientes de lanzamiento, como Detective Touré.

Pero si nos centramos en las que ya tienen seguro su fecha de llegada en este mes, podemos destacar otras cuatro ficciones que vienen con impulso: empezaremos el mes con Machos alfa, con su segunda temporada en Netflix desde el día 9; y lo acabaremos el 29 con la esperadísima Reina Roja, en Amazon Prime Video. Entre tanto, también estarán por ahí El Inmortal, que buscará mantener el nivel de la primera temporada en esta segunda en Movistar Plus+ (desde el día 22) y Operación Marea Negra, que se zambulle por última vez en aguas de Amazon desde el día 9.

Precisamente la multinacional de Jeff Bezos apuesta fuerte por el segundo mes del año: nada más arrancar el conteo de días del calendario, tendremos uno de sus grandes producciones de este ejercicio, la nueva versión de Mr. & Mrs. Smith con Donald Glover como vigía creativo, tres años después de emprenderse el proyecto. Pero también su principal competidor, Netflix, viene igualmente tirando de crédito. Y no, no nos referimos a su acercamiento al Pequeño Nicolás (con docuserie dirigida por Tomás Ocaña) sino a la ambiciosa nueva adaptación de Avatar: La leyenda de Aang (día 22), con la que esperan seguir el camino transitado meses atrás por One Piece.

¡Y aún hay más! Si quedaron ansiosos por más ficción de alta costura tras Cristóbal Balenciaga, Apple TV+ ofrece un New Look a Christian Dior y Coco Chanel; si optan por la comedia gamberra, SkyShowtime confecciona por su parte una nueva versión más juvenil de un peluche ya conocido, Ted; y si son de los que se niegan a dejar morir su afición por series con solera, ahí están Andrew Lincoln y Danai Gurira reincorporándose al universo de The Walking Dead con The Ones Who Live, desde el día 26 en AMC+. Todo ello sin olvidarnos de la despedida de Larry David en HBO Max: ahí sí, al despedirlo, controlen su entusiasmo...

Las 13 series más destacadas de febrero de 2024:

1) Mr. & Mrs. Smith (2 de febrero, Amazon Prime Video)

Así es la serie: En esta versión de Mr. & Mrs. Smith, dos solitarios desconocidos consiguen trabajo en una misteriosa agencia de espías que les ofrece una gloriosa vida de espionaje, riqueza, viajes por el mundo y una lujosa casa en Manhattan. ¿Cuál es el truco? Nuevas identidades en un matrimonio concertado como Mr. John Smith y Mrs. Jane Smith. Ahora que están casados, John y Jane deben llevar a cabo una misión de alto riesgo cada semana a la vez que se enfrentan a un nuevo hito en su relación. Esta complicada mentira se retuerce aún más cuando empiezan a tener sentimientos reales el uno por el otro. ¿Qué es más arriesgado, el espionaje o el matrimonio?

Por qué destaca: Por un lado, por la actualización que supone de la película Señor y Señora Smith 20 años después de su estreno, dejando ahora a Donald Glover, en su nueva serie tras Atlanta, y Maya Erskine (Obi Wan Kenobi) como nuevo matrimonio de espías en lugar de Brad Pitt y Angelina Jolie. Por otro lado, por la larga espera hasta su lanzamiento: el estreno en Prime Video tendrá tres años después de anunciarse el proyecto, en enero de 2021, entonces liderado por Glover y Phoebe Waller-Bridge, quien abandonó meses después el proyecto por “diferencias creativas”. Tras infinidad de retrasos respecto al plan inicial, Mr. & Mrs. Smith llega ahora con el objetivo de estar a la altura de las expectativas, valiéndose de un amplio arsenal de talento internacional delante de las cámaras: entre las estrellas que comparecen en la primera temporada atenemos a nuestra Úrsula Corberó.

2) Larry David T12 y Final (5 de febrero, HBO Max)

Así es la serie: Esta comedia sigue demostrando cómo detalles aparentemente triviales de la vida cotidiana de una persona pueden precipitar una catastrófica cadena de acontecimientos. Para mantener la espontaneidad narrativa la serie se rueda sin guion y los miembros del reparto reciben esquemas de las escenas e improvisan líneas sobre la marcha.

Por qué destaca: La sinopsis oficial de HBO Max, reproducida sobre estas líneas, no hace justicia al valor e influencia que ha tenido Larry David, o Curb Your Enthusiasm en su versión original, desde su estreno allá por el 2000. Sin una periodicidad fija o constante en los últimos años, la temporada 12 de esta autoficción será la definitiva para seguir las andanzas del excéntrico y maniático guionista y monologuista, que ha marcado un antes y un después en la comedia televisiva de este siglo, con ejemplos que llegan también a nuestro país. Sin remilgos para abordar toda clase de temáticas, David ya ha bromeado con que no ha recibido ninguna nota desde Warner Bros Discovery sobre el contenido y el tono, “solo sugerencias”. “Si fuera una persona diferente a cómo soy, estaría emocionado”, añadió después de recibir una ovación en la premiere estadounidense. Genio y figura.

3) Feud: Capote vs. The Swans T2 (7 de febrero, HBO Max)

Así es la serie: El aclamado escritor Truman Capote se rodeó de un grupo de mujeres de la élite de la sociedad, ricas y glamurosas que definieron una época pasada de la alta sociedad neoyorquina, a las que apodó “los cisnes”. Hermosas y distinguidas, el grupo incluía a la gran dama Barbara “Babe” Paley, Slim Keith, C.Z. Guest y Lee Radziwill. Encantado y cautivado por estas damas, Capote se introdujo en sus vidas, entabló amistad con ellas y se convirtió en su confidente, para finalmente traicionarlas escribiendo una ficción apenas velada de sus vidas, exponiendo sus secretos más íntimos.

Por qué destaca: Por recuperar una de las franquicias antológicas impulsadas por el prolífico Ryan Murphy, una de las más aplaudidas en su momento pero de las que más ha tardado en encontrar continuación. Hemos de remontarnos a 2017 para la primera tanda, Bette and Joan, centrada en la enemistad entre las actrices Joan Crawford y Bette Davis. En años posteriores, eso sí, el legado de la serie fue el de la polémica: Olivia de Havilland demandó a los responsables por dañar su imagen con su representación en la serie; finalmente, el caso fue desestimado. Ahora, la marca revive para narrar la relación rota entre el escritor Truman Capote y sus amigas de la alta sociedad, sus “cisnes”, partiendo del libro Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era. Gus Van Sant, Max Winkler y Jennifer Lynch dirigen la serie, con un reparto de campanillas que incluye a Naomi Watts Diane Lane, Calista Flockhart, Demmi Moore y Tom Hollander como Capote, además de Treat Williams, en uno de sus últimos trabajos antes de su trágico fallecimiento

4) Hijas del fuego (8 de febrero, Cosmo)

Así es la serie: Drama de época inspirado en una de las cazas de brujas más mortíferas de la historia que, además, fue el origen del caso de Zugarramurdi. En 1609 el juez Pierre de Lancre ordenó quemar en la hoguera a 80 supuestas brujas en el País Vasco francés. Hijas del fuego narra cómo esta persecución fue, en realidad, un proceso de adoctrinamiento, represión y violencia contra las mujeres que se salían de la norma.

Por qué destaca: Por traernos de vuelta a Ángela Molina, a la que no veíamos en televisión desde que formara parte de Un asunto privado en Amazon Prime Video. La veterana intérprete y musa de Buñuel sigue prodigándose por toda Europa y encabeza el reparto de esta ficción francesa, que toma como fuente de inspiración el libro Tratado de brujería vasca: descripción de la inconstancia de los malos ángeles o demonios (1613), donde se relata la caza de brujas en Francia. Dirigida por Magaly Richard-Serrano a partir de un guion de Giulia Volli y Maïté Sonnet, la miniserie se estrenó con éxito en France 2 a finales del pasado agosto.

5) Machos alfa T2 (9 de febrero, Netflix)

Así es la serie: Pedro, Santi, Luis y Raúl se sienten mucho más preparados para encontrar su sitio en el mundo ahora que han completado un curso para deconstruirse. Creen estar más cerca de una masculinidad moderna, menos tóxica y patriarcal; cuando la realidad es que están más desubicados que nunca. ¿Conseguirán adaptarse a esta era de igualdad de sexos, parejas abiertas y Tinder o seguirá saliendo el macho alfa que llevan dentro?

Por qué destaca: Por la vuelta que implica al universo de los ubicuos hermanos Caballero. La primera temporada de Machos alfa se estrenó a horas de despedir el 2022 y, aunque eso hizo que quedara un tanto deslucida en cuanto a los recuentos de ficción anual, el sentir generalizado fue más que positivo. Así se advierte en el premio Iris a mejor actor recibido por Fele Martínez hace escasas semanas. Las nuevas entregas vuelven a contar con el reparto original, liderado por Martínez, Fernando Gil, Gorka Otxoa y Raúl Tejón, en la parte masculina, y María Hervás, Paula Gallego, Raquel Guerrero y Kira Miró. Además, hay que contar con la intervención de otro fijo de Contubernio, Carlos Areces.

6) Operación Marea Negra T3 y Final (9 de febrero, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Convertido en el intermediario de moda entre América y Europa, la pérdida de un importante cargamento de fentanilo coloca a Nando Barreira en la peor de las situaciones: tener que rendir cuentas a ambas partes. A partir de aquí, Nando emprende una carrera contrarreloj, no sólo para recuperar el crédito perdido ante quienes confiaron en él, sino también para eludir a la policía que le sigue la pista desde hace meses. Una carrera contrarreloj en la que conservar su prestigio y libertad es secundario y prima el mantenerse vivo.

Por qué destaca: Por poner punto y final después de tres temporadas a un proyecto que inicialmente nació con una mentalidad muy diferente. Y, por qué no decirlo, con otra cara. Operación Marea Negra se concibió como una miniserie inspirada en la historia real del primer narcosubmarino interceptado en Europa. Renovó por una segunda temporada en 2022, con sorpresa: Álex González, que había liderado la serie, se apeaba y dejaba a Nando Barreira a la espera de tener nueva cara: esa fue la de Jorge López, que repite en una temporada definitiva que ficha también a Mina El Hammani, y que cuenta con cambios sustanciales en el equipo: Daniel Calparsoro sale del equipo de dirección, sustituido por Igor Legarreta y Oskar Santos, mientras que Asier Guerricaechevarria y Javier Echániz toman el relevo de Patxi Amezcua y Natxo López, creadores de la serie, y Jose Rodríguez.

7) New Look (14 de febrero, Apple TV+)

Así es la serie: Ambientada en el París ocupado de la Segunda Guerra Mundial, New Look nos muestra el momento crucial del siglo XX en el que la capital francesa le insufló vida de nuevo al mundo gracias al icono de la moda Christian Dior. Mientras Dior ve crecer su fama con sus ideas innovadoras e icónicas de belleza, el reinado de Chanel como la diseñadora de moda más famosa del mundo peligra. Esta saga de vidas cruzadas sigue las sorprendentes historias de los contemporáneos y rivales de Dior, desde Chanel hasta Pierre Balmain, Cristóbal Balenciaga y más; y ofrece una impresionante visión del taller, los diseños y la ropa creados por Christian Dior a través de su colaboración con la Maison Dior.

Por qué destaca: Por ser la segunda serie en torno a un diseñador que marcó época en apenas un mes de diferencia. New Look llegará a pantallas un escaso mes después de haberlo hecho Cristóbal Balenciaga en Disney+, con Alberto San Juan como el modisto. En este caso, Ben Mendelsohn es el encargado de dar vida a Christian Dior, acompañado por Juliette Binoche como Coco Chanel. El reparto de campanillas se completa con Maisie Williams, John Malkovich, Emily Mortimer y Glenn Close. Todd A. Kessler, creador de Damages y guionista de Los Soprano, es el máximo responsable creativo.

8) (P)Ícaro: El Pequeño Nicolás (15 de febrero, Netflix)

Así es la serie: Esta es la increíble historia de ascenso y caída de El Pequeño Nicolás, el pícaro español que puso en jaque al Gobierno. Un joven que con tan solo 14 años pasó de relaciones públicas en discotecas a codearse con políticos, empresarios, servicios secretos e incluso la Casa Real. Una vida de negocios, viajes, seducción, palacios, comisiones y fiestas hasta que se ordena su detención en 2014. La docuserie aborda incógnitas y narra, a través de distintos protagonistas y material inédito, los momentos más polémicos de su caso.

Por qué destaca: Por poner el foco en el que fuera uno de los personajes más rutilantes y pintorescos de la última década. Francisco Nicolás Gómez Iglesias se hizo célebre con apenas 20 años, tras ser detenido y acusado de numerosos delitos entre los que destacaban la falsedad documental y estafa. El estudiante había logrado infiltrarse en las altas esferas políticas y se hizo pasar por agente del CNI. De ahí pasó a la televisión, donde llegó a convertirse en participante de GH VIP, y hasta a la política, al fundar su propio partido. Toda su corta pero intensa vida se narra con “rigurosidad” en esta docuserie: impulsada por la productora de investigación CAPA España (Grupo iZen) ha sido dirigida por el laureado periodista Tomás Ocaña, que es desde julio el Mánager de no ficción de Netflix.

9) Star Wars: La remesa mala T3 y Final (21 de febrero, Disney+)

Así es la serie: En la última temporada, la Remesa pondrá a prueba sus límites en su afán por reunirse con Omega mientras se enfrenta a sus propios desafíos dentro de un remoto laboratorio científico imperial. El grupo está dividido y se enfrenta a amenazas de todo tipo, que les llevarán a buscar aliados inesperados, embarcarse en peligrosas misiones y utilizar todo lo que han aprendido para liberarse del Imperio.

Por qué destaca: Por poner punto y final al spin-off de Clone Wars, una de las iteraciones con mejor recuerdo del universo Star Wars. Mientras las series en imagen real de la franquicia nacida de la mente de George Lucas han dejado sentimientos encontrados -de la aceptación mayoritaria a The Mandalorian a la decepción más o menos acusada con Obi Wan Kenobi y El libro de Boba Fett- las tiras animadas parecen permitir más posibilidades de experimentación, como es el caso.

10) Avatar: La leyenda de Aang (22 de febrero, Netflix)

Así es la serie: Agua. Tierra. Fuego. Aire. Hace mucho tiempo, las cuatro naciones vivían en armonía, y el Avatar, maestro de los cuatro elementos, mantenía la paz entre ellas. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego masacró a los Nómadas Aire. Aquel fue el primer paso de los maestros del fuego para conquistar el mundo. Ese mundo ya ha perdido la esperanza, pendiente de la encarnación de un nuevo Avatar que todavía no se ha manifestado. Pero la esperanza emerge como una luz en las tinieblas cuando Aang, un joven Nómada Aire —el último de su estirpe— despierta para ocupar el lugar que le corresponde como Avatar. Junto a sus nuevos amigos Sokka y Katara —hermanos y miembros de la Tribu Agua del Sur—, Aang emprende una odisea fantástica y trepidante para salvar el mundo y contrarrestar el implacable asalto del Señor del Fuego Ozai. Pero no será tarea fácil, pues el príncipe heredero Zuko hará lo imposible por atraparlos.

Por qué destaca: Por proponer un nuevo acercamiento a la popular serie de animación creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, que ya fue objeto de una vilipendiada adaptación en imagen real por parte de M. Night Shyamalan en 2010. Con el objetivo de quitar aquel recuerdo y ofrecer a los fans un producto a la altura de las expectativas, Netflix arrancó el desarrollo en 2018, y terminó poniendo en marcha la producción en 2021, confiando como faro en el guionista Albert Kim (Sleepy Hollow, Nikita), que ejerce como howrunner, productor ejecutivo y guionista. En el reparto destaca la presencia de Daniel Dae Kim como el villano, el Señor del Fuego Ozai.

11) Ted (22 de febrero, SkyShowtime)

Así es la serie: Estamos en el año 1993, cuando los días de gloria del oso Ted han quedado atrás. Ahora vive en su localidad natal (Framingham, Massachusetts) con su mejor amigo de 16 años, John Bennett, los padres de este, Matty y Susan y su prima Blaire. Puede que Ted sea una pésima influencia para John, pero también es un amigo fiel, siempre dispuesto a darlo todo.

Por qué destaca: Por relanzar en formato televisivo al personaje cinematográfico creado por Seth MacFarlane, a la postre quien le presta voz. El artífice de Padre de familia vuelve a poner voz a este descarado e irreverente peluche con vida, después de dos películas estrenadas en 2012 y 2015 con Mark Wahlberg como el protagonista humano. Al retrotraernos en el tiempo, su personaje queda en manos de Max Burkholder. Los 4 primeros episodios estarán disponibles en exclusiva en SkyShowtime a partir del jueves 22 de febrero y los 3 episodios restantes a partir del jueves 11 de abril.

12) El Inmortal (22 de febrero, Movistar Plus+)

Así es la serie: El universo que ha construido José Antonio se desmorona poco a poco, tanto en los negocios como en su familia. La traición de Fausti, que se ha hecho con el “trono” en Madrid, desencadena una guerra encarnizada, en la que todos se verán obligados a tomar partido, y donde el objetivo es hacerse con el control del negocio, cueste lo que cueste.

Por qué destaca: Por continuar una de las series españolas que mejor funcionaron a Movistar Plus+ en 2022 y que mejor impresión dejó a la redacción de verTele dicho año: tal y como señalaban Laura Pérez y Pedro Zárate, El inmortal “aporta humanidad a una historia inhumana, la de la banda criminal que atemorizó Madrid en los noventa, y logra retratar con perspectiva la que es también una parte de nuestra historia”. Ahora nos llegan seis nuevas entregas, de nuevo con Álex García como protagonista, en las que la historia se oscurecerá de forma sustancial. Irene Esser, Richard Holmes, Jaeme Vélez, Moussa Echarif, Iria del Río y Manuel Manquiña son las incorporaciones para la serie, producida por DLO.

The Walking Dead: The Ones Who Live (26 de febrero, AMC+)

Así es la serie: The Ones Who Live presenta una historia épica de amor de dos personajes transformados por un mundo cambiante, separados por la distancia; por una fuerza imparable; y por los fantasmas de quienes fueron. Rick y Michonne son catapultados a otro mundo, construido en una guerra contra los muertos… y finalmente, una guerra contra los vivos. ¿Podrán encontrarse el uno al otro y también a ellos mismos en un lugar y situación inéditos? ¿Son enemigos? ¿Amantes? ¿Víctimas? ¿Vencedores? Si no se tienen el uno al otro, ¿están realmente vivos o descubrirán que ellos también son muertos vivientes?

Por qué destaca: Porque de todas las iteraciones estrenadas hasta la fecha de The Walking Dead, esta es la que trae de vuelta al protagonista original de la serie, Rick Grimes, Andrew Lincoln, así como a Michonne, Danai Gurira. Lo hace después de cerca de seis años de espera desde que Lincoln abandonara la serie matriz; entonces, se anunció que el actor protagonizaría su propia trilogía de películas en las que se continuaría el arco narrativo del sheriff. Con los años se recalibró el planteamiento inicial, y se optó por reconfigurar el proyecto en forma de miniserie de seis episodios a la que también se uniría Gurira, alejada de The Walking Dead desde la temporada 10. The Ones Who Live toma el relevo de los otros dos esquejes estrenados después del final de The Walking Dead, The Walking Dead: Dead City, y a Daryl, The Walking Dead: Daryl Dixon.

13) Reina roja (29 de febrero, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Con un cociente intelectual de 242, Antonia Scott es oficialmente la persona más inteligente de la Tierra. Su inteligencia le valió convertirse en la Reina Roja de un proyecto policial secreto y experimental, pero lo que parecía un don se convirtió en una maldición y acabó perdiéndolo todo. Cuando el hijo de una poderosa magnate aparece asesinado grotescamente en su mansión, y la hija del hombre más rico de España es secuestrada, la organización Reina Roja se pone en marcha.

Por qué destaca: Por estar destinada a ser uno de sus proyectos más ambiciosos en España, sino el que más. Reina Roja es la traslación a imágenes de uno de los libros españoles contemporáneos más vendidos, a cargo de Juan Gómez-Jurado. Para ello han contado como principal director con Koldo Serra, que sigue asumiendo encargos de envergadura en la televisión nacional tras La casa de papel. Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian serán Antonia y Jon en esta traslación a imágenes de la novela, que han adaptado Amaya Muruzábal, también showrunner, y Salvador Perpiñá. Cabe recordar que a Reina Roja le suceden en las páginas otras dos novelas, Loba Negra y Rey Blanco, que es de esperar que continúen los pasos que esta.

Otras 23 series nuevas que se estrenan en enero de 2024:

Alguien como Chu (2 de febrero, Netflix) Found (4 de febrero, HBO Max) La hija de dios: Dalma Maradona (6 de febrero, HBO Max) Luz (7 de febrero, Netflix) The Lovers (8 de febrero, SkyShowtime) Siempre el mismo día (8 de febrero, Netflix) La paradoja del asesino (9 de febrero, Netflix) Ninja Kamui (11 de febrero, HBO Max) El quinto mandamiento (13 de febrero, Filmin) The Truth About Jim (15 de febrero, HBO Max) El show de Vince Staples (15 de febrero, Netflix) Preparadas, listas, ¡amor! (15 de febrero, Netflix) New England Patriots: La dinastía (16 de febrero, Apple TV+) La mujer en la pared (19 de febrero, SkyShowtime) Constelación (21 de febrero, Apple TV+) El Mundial de Messi: El ascenso de la leyenda (21 de febrero, Apple TV+) El segundo mejor hospital de la galaxia (23 de febrero, Amazon Prime Video) Ucrania: los que se quedaron (24 de febrero, Movistar Plus+) Obituary (26 de febrero, AMC) Shogun (27 de febrero, Disney+) Ocurrió a orillas del río (27 de febrero, Filmin) Dios salve a Texas (28 de febrero, HBO Max) Polar Park (29 de febrero, Sundance TV)

Y 17 series más que estrenan temporada en febrero de 2024: