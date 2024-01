'The Walking Dead' lanza el tráiler del esperado spin-off con Rick Grimes, que ve la luz tras casi seis años de desarrollo

AMC ha lanzado el primer tráiler completo de The Walking Dead: The Ones Who Live, el esperado spin-off de The Walking Dead centrado en Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira). La cadena de cable muestra un extenso avance de lo que puede esperarse de esta serie, que tiene fecha de estreno en España a través de AMC+: el 26 de febrero.

El tercer esqueje en llegar después de The Walking Dead: Dead City, centrado en Negan (Jeffrey Dean Morgan) y Maggie (Lauren), y The Walking Dead: Daryl Dixon con Norman Reedus, supone la consecución del proyecto en torno al protagonista original de la serie desarrollada para televisión por Frank Darabont después de seis largos años.

Lincoln abandonó la serie matriz en 2018, con la promesa de que encabezaría una trilogía de películas que continuaría su arco narrativo. La envergadura del proyecto, sumado a que la propia franquicia se desarrollaba su universo en paralelo, hizo que se recalibrara el planteamiento, y se optó por reconfigurar el proyecto en una miniserie de seis episodios a la que también se uniría Gurira.

Así es 'The Walking Dead: The Ones Who Live'

The Ones Who Live se descubre como “una historia épica de amor” en torno a estos dos personajes. Rick y Michonne son catapultados a otro mundo, construido en una guerra contra los muertos… y finalmente, una guerra contra los vivos. ¿Podrán encontrarse el uno al otro y también a ellos mismos en un lugar y situación inéditos?