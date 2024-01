Úrsula Corberó conquista la TV estadounidense al contar su aparición junto a Madonna en concierto

Úrsula Corberó ha dado un paso más en su conquista del mercado americano con Lift: un robo de primera clase, una nueva película de acción en Netflix donde comparte protagonismo con Kevin Hart, Vincent D'Onofrio y Jean Reno, entre otros. El estreno la ha llevado de promoción durante estos días por la televisión estadounidense en compañía de sus compañeros, donde además de demostrar una vez más su dominio del inglés a estas alturas, ha podido hablar de otro momento destacado de su ascensión internacional: haber conocido a Madonna.

Ella ya había hablado al respecto de la reina del pop en su anterior visita al Tonight Show de Jimmy Fallon, allá por 2021, pero esta semana hacía lo propio en The Today Show, también de NBC, junto a Hart y a Gugu Mbatha-Raw. De hecho, la anécdota dejaba a sus compañeros y estrellas de Hollywood boquiabiertos. “We are colegas”, decía mezclando el inglés y el castellano.

“Nos conocimos en un avión. Se me acercó y me dijo que era una gran fan mía”, decía la española, reconociéndose atónita. “Es una locura”. “¡No me habías dicho nada de esto! ¡Esto es enorme!”, intervino Hart, que volvió a interrumpir anonadado cuando Corberó contó cómo acabó participando en el reciente concierto que la diva dio en Barcelona.

“No somos amigas íntimas, pero nos queremos”

Corberó apareció en la noche del 2 de noviembre como parte de la propuesta escénica de Vogue. Durante el momento en que los bailarines desfilan, la cantante y la actriz se encargaban de mostrar pancartas con las votaciones que les asignaban a estos. “Daba su concierto en Barcelona y yo estaba allí. Me mandó un mensaje y me invitó”, explicó, antes de que el cómico gritaba: “¡Pero qué está pasando aquí!”.

“Podría decirse que somos amigas. No es que seamos amigas íntimas, pero nos queremos”, añadió la española, habiéndose ganado la atención de los medios estadounidenses, tanto como de icónicas estrellas.