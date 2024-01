'Bake Off' se estrenó con accidente de Terelu Campos, brillo de Ana Boyer y primera expulsada

Bake Off: famosos al horno llegó a TVE este jueves, 11 de enero, con el protagonismo de Rocío Carrasco, Terelu Campos, Ana Boyer, Toñi y Encarna Salazar (Azúcar Moreno), Alba Carrillo, Yolanda Ramos, Manolo Sarriá, Julio Iglesias Jr, Julio Salinas, Patxi Salinas, Pablo Puyol, Blas Cantó y Marc Clotet, los 14 concursantes de esta edición.

Paula Vázquez presentó una primera gala con más risas que arte culinario. En la que destacó la hija de Isabel Preysler y nuestro representante eurovisivo. Mientras que tanto Ramos como las Azúcar Moreno sorprendieron por su bajo nivel. Tanto, que Toñi se convirtió en la primera expulsada de la edición.

La buena sintonía entre los concursantes traspasó la pantalla, tanto que Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular - los jueces- les llamaron la atención para que no se ayudaran los unos a los otros.

Prueba de autor con el esplendor de Ana Boyer

La primera prueba de la noche consistió en reinterpretar un clásico de la pastelería. Para ello, cada uno tuvo que elegir “la canción de su vida” y convertirla en 6 cupcakes decorados.

Marc Clotet cocinó los Cinco lobitos, Encarna su Solo se vive una vez y Toñi por su Bandido, Manolo optó por Soy afortunado, Terelu reinterpretó los dos clavos a mis alas, Ana se decantó por Súbeme la radio, Julio Iglesias Jr escogió I just called to say I love you, Rocío interpretó el Se nos rompió el amor, Yolanda escogió el Mediterráneo, Blas cocinó La gata bajo la lluvia, Julio escogió We are the Champions, Pablo apuntó a Bohemian Rhapsody y Alba optó por El secreto de las tortugas.

Tras el cocinado, en el que Yolanda Ramos brilló por sus ocurrencias, el jurado acudió a probar los cupcakes. Los que más gustaron fueron los de Terelu “con ”más luces que sombras“, Ana por una ”buena textura y gusto rico“, Rocío por un sabor extraño, Pablo y Manolo fueron de los más aplaudidos por cocinar ”muy rico“ y Patxi por la gran combinación de la masa y la mermelada.

Los que menos convencieron a los jueces fueron Toñi por quemar el chocolate, Julio por el poco esfuerzo, Yolanda por el gusto “más amargo que habían probado” los jueces, Blas porque se le quedaron algo crudos, Marc se pasó con el horno y Alba por demasiada mermelada.

Del accidente de Terelu, a la despedida de las hermanas Salazar

Para la segunda y última prueba, los concursantes tuvieron que producir un impacto visual en el jurado con su postre. Unas elaboraciones “dignas de ser expuestas en un museo”.

Pero lejos de cocinar con facilidad, durante la elaboración a Yolanda se le quemó la masa, a Julio se le cortó el relleno, a Manolo no se le enfriaba, Terelu se dio un golpe en la cara con el abatidor y a Marc no se le deshacía. Fue un desastre para la mayoría de los concursantes.

Acabado el tiempo de cocinado, Yolanda entregó un brazo de gitano “sin más”, Alba presentó un postre “jugoso”, Patxi sorprendió por un “conjunto aprobado por los pelos”, a Ana le quedó “espectacular”, Manolo hizo un “conjunto correcto”, Toñi cocinó un “despropósito rico”, Patxi hizo un “relleno con bizcocho demasiado duro”, Blas y Terelu convencieron, Julio sorprendió con un “milagro” dulce y salado, Marc entregó algo “sin sentido”, Encarna aprobó por los pelos, Rocío presentó algo que “gustó mucho” y Pablo tuvo un “exceso” de relleno.

Toñi se convierte en la primera expulsa. 🥲 ¿Qué será de Encarna sin su hermana? La semana que viene lo descubriremos.



⭕ https://t.co/mzgfuI5oJN pic.twitter.com/hZ7w2GybJ9 — La 1 (@La1_tve) 12 de enero de 2024

Los jueces se fueron a deliberar y al regresar anunciaron que Blas y Ana habían sido los mejores de la entrega. Pero entre los dos, la que había brillado y se llevaba el delantal era la hija de Isabel Preylser. Por el contrario, las que peor habían cocinado fueron Yolanda, Toñi y Encarna. Pero solo podían escoger a una: “La pastelera que abandona la carpa es Toñi”.