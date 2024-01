Alba Carrillo, de su pacto con Mediaset y Unicorn: “Hay quien no se rasca el bolsillo hasta que no lo ve muy negro”

Antes de iniciar una nueva aventura televisiva este jueves con el estreno de Bake Off: Famosos al horno en TVE, Alba Carrillo se ha pronunciado sobre el acuerdo alcanzado con Mediaset y Unicorn Content para zanjar su guerra, tras denunciarles por supuesto “fraude de ley” y despido improcedente. Un pacto que incluye un acuerdo de confidencialidad que “alguien se ha saltado a la torera”, según la protagonista, pero ante el que se muestra “verdaderamente contenta” por su resultado.

Preguntada por un grupo de periodistas este lunes 8 de enero en la presentación del talent repostero de La 1, la colaboradora televisiva y modelo afirmó haberse “quedado muerta” al ver que hace unos días se publicaban los detalles de su acuerdo con Telecinco y la productora de Ana Rosa. Y es que a pesar de que las partes firmaron un acuerdo para mantenerlo en la más estricta confidencialidad, trascendió que Carrillo tendría que percibir una cifra de “cuatro ceros” para no llegar a juicio.

“Alguien se lo ha saltado a la torera y ya te advierto que no he sido yo (...) Cuando se llega a un pacto, lo mínimo es cumplirlo. Pero hay gente que ni firmando los pactos es capaz de cumplir. De mi boca no ha salido, porque no lo saben ni mis padres. No he contado nada porque no me ha apetecido”, comentó la protagonista, tal como recoge Bluper.

La actual concursante de Bake Off insistió en desmarcarse de la filtración y lanzó un nuevo dardo a la otra parte: “Obviamente ha venido del otro lado. ¿Sorpresa? No, ninguna. Hay ciertas personas que me puede sorprender que sean elegantes y que cumplan lo que dicen”.

Sin entrar en más detalles, Alba Carrillo aseguró estar “verdaderamente contenta” por cómo se ha zanjado el conflicto. “Los trabajadores tienen unos derechos y vuelvo a confiar en la Justicia”, añadió la modelo, que se mostró irónica: “Hay gente que no se rasca el bolsillo hasta que no lo ve muy negro”.

El acuerdo de Alba Carrillo con Mediaset y Unicorn

Como recogimos hace unos días, Alba Carrillo y Mediaset han llegado a un acuerdo amistoso para no llegar a juicio y poner fin al conflicto originado por la demanda de la modelo al grupo de comunicación y a las productoras Unicorn Content y La Fábrica de la Tele, cuando terminó su vinculación contractual con la primera de ellas y dejó de aparecer en pantalla.

Este acuerdo se traduciría en un pacto económico de una cifra con “cuatro ceros” que incluye además un acuerdo de confidencialidad para evitar que trasciendan detalles.

En su demanda, Carrillo alegó “despido improcedente” y “fraude de ley” por la forma en la que fue contratada durante sus años trabajados en televisión. La demandante consideraba que se cometió fraude en sus contratos desde el 13 de julio de 2016, cuando empezó a ser una 'fija' en los programas de Telecinco.

Los abogados de la excolaboradora argumentaban que “todas estas empresas para las que la trabajadora ha prestado servicios de forma continuada desde el 13 de julio de 2016 conforman un grupo de empresas a efectos laborales, el Grupo Mediaset España”. Es decir, consideraba que era el grupo de comunicación el que le contrataba a través de empresas en las que tiene participación, que se le debería reconocer un contrato indefinido y que, por tanto, habría sufrido un despido improcedente.