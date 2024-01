'En busca del Nirvana' llegó a su final y proclamó a su ganadora en Cuatro: “Es la primera vez que gano algo”

En busca del Nirvana llegó a su fin en Cuatro. El reality show presentado por Raúl Gómez alcanzó su desenlace después de acelerar su ritmo de emisión a partir de la tercera semana, cuando pasó a emitir dos entregas cada lunes tras la pobre acogida en audiencia de las dos primeras. Así, este lunes emitió los dos últimos programas, que sirvieron para proclamar de madrugada a la ganadora del formato: Inma Campano, que se impuso a Iratxe Soriano en una igualada prueba final.

Las dos concursantes llegaron al reto decisivo después de que su equipo, 'Ganesha', ganara la prueba anterior al equipo 'Shiva'. Ambas consiguieron la victoria junto a Aless Gibaja, pero en un giro de los acontecimientos, el tridente rival, formado por Cristo Contreras, Mahi Masegosa y Charlotte Caniggia, tuvo la oportunidad de dejar a uno de sus contrincantes fuera de la finalísima. Así, los tres eligieron votar a Gibaja, que se quedó con la tercera posición.

Inma superó a Iratxe en un “maratón de proezas”

Por tanto, el triunfo final pasó a ser cosa de dos, e Inma Campano se lo llevó tras superar más rápido que Iratxe el “maratón de proezas” que el programa les había preparado por las calles de Nepal. Que si ir a un sitio a encender velas, que si comer un plato de gyozas “extremadamente picante”... Así hasta que Inma llegó primero al último y definitivo reto. Para hacerse con el triunfo, la exconcursante de La isla de las tentaciones tenía que abrir una urna con una de las llaves que tenía a su alcance.

Para obtenerlas dichas llaves, la conocida como 'Penélope Cruz de Montequinto' primero debía acertar correctamente la siguiente pregunta: “¿Cómo se les llama a las niñas nepalíes cuando son consideradas diosas vivientes?”. Inma dio con la respuesta correcta (Kumari), así que se fue rápidamente a por las llaves. Eso sí, le costó dar con la que abría la urna, lo cual vino bien a Iratxe para recortar distancias. Sin embargo, para cuando quiso lugar al lugar de la prueba final, Inma ya había superado la última prueba y se había convertido en la ganadora de En busca del Nirvana.

“Es la primera vez que gano algo, y gano En busca del Nirvana”, dijo la flamante campeona, que celebró su triunfo tirándose al suelo mientras lloraba fruto de la emoción. “Nepal, gracias por todo lo que me has dado”, dijo Inma, que se llevó a casa 18.000€ de premio, un nuevo corte de pelo (se rapó como un budista) y lo más importante: una nueva actitud ante la vida. “He venido siendo una niña y me voy siendo una mujer (...) Me voy llena por dentro, sin miedo, sin vértigo, empoderada perdida y con ganas de comerme el mundo”, afirmó a lo largo de la emisión.

Iratxe, por su parte, no escondió su pesar por no haber conseguido los 18.000€ que había en juego. “Estoy jodida y estoy reventada porque no he conseguido la pasta. No es que no haya ganado, es que no he conseguido la pasta”, reconoció la exparticipante de Princesas de barrio con total sinceridad.

Aun así, durante la final aseguró que, pasara lo que pasara en la última prueba, para ella la experiencia ya había sido provechosa. “Este viaje ha sido muy revelador. Me vuelvo a España más fuerte que nunca, con más ganas que nunca de conseguir lo que merezco”, comentó a Inma antes de jugarse la victoria.