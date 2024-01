Terelu Campos celebra el homenaje a su madre, pero critica su emisión: “Llamé al director general de TVE”

La noche del pasado viernes 5 de enero, marcada siempre en el calendario como la noche de los Reyes Magos, el regalo de TVE a la audiencia fue emitir el homenaje especial a María Teresa Campos. Una emisión que fue aplaudida por cómo fue el tributo, pero que se conformó con un dato de audiencia bajo (7.2% de cuota y 728.000 espectadores) que le situó como cuarta opción de la noche tras De Viernes en Telecinco, El Peliculón: Moonfall en Antena 3, e incluso El blockbuster: Gladiator en Cuatro.

Casi una semana después de la emisión, Terelu Campos aprovecha su blog en Lecturas para asegurar que se ha quejado a RTVE. La periodista, colaboradora de Mañaneros en La 1 y participante de Bake Off: Famosos al horno también en la cadena pública, se encargó ella misma de presentar el homenaje a su madre, pero no le gustó cuándo fue programado, ni tampoco cómo fue promocionado: “Llamé al director general de TVE para decírselo”, revela en su texto.

Hablando sobre cómo han sido sus Navidades más difíciles tras perder a su madre, Terelu Campos explica: “El día 4 de enero me enteré que el homenaje que hemos grabado de mi madre se iba a emitir al día siguiente. Con todos mis respetos a la cadena que lo ha emitido: ya podía haberlo pensado antes y haberlo promocionado con más tiempo. La promoción es fundamental en los medios públicos. Teníamos menos de 24 horas para que la gente se enterara de la emisión, así que no nos quedó otra que tirarnos a la piscina. No me gustó el día que eligieron, no os voy a mentir”.

La periodista, sin embargo, comenta algo a favor, al contar que “a nuestra madre lo que más le gustaba del mundo eran la noche y el día de Reyes. Odiaba que le dijeran que era la reina de las mañanas, pero le volvía loca ser una reina maga”, por lo que encuentra ese consuelo con la noche que eligió TVE.

De hecho, reconoce que cuando se enteró de la programación del homenaje para ella “fue un regalo, pero no dejó de ser un punto más de tensión para mí”, aunque al final acabó disfrutándolo: “Cuando empezó el programa todo ese estrés se convirtió en la cosa más hermosa que nos ha podido pasar en los últimos meses. Las redes sociales empezaron a arder de mensajes llenos de emoción por el reconocimiento que le estábamos haciendo a nuestra madre. Si algo tengo claro es que mi madre se ha dejado la vida por su público y todos ellos le han demostrado lo mucho que la respetan, la quieren y la añoran”, celebra Terelu Campos.

Por ese motivo, la periodista agradece que tanto en redes sociales como en medios “nadie ha tenido ni una mala palabra para el trabajo que hemos hecho desde el respeto, el cariño y la admiración”, y agradece el trabajo de todos los que lo hicieron posible, extendiéndolo a los que participaron e incluso a los que no pudieron incluir por no tener tiempo ni forma material.

La victoria de su hija en 'Fiestavisión'

Además de sus Navidades y del homenaje a su madre, Terelu Campos también aprovecha para comentar brevemente la victoria de su hija Alejandra Rubio en el 'Fiestavisión' del programa Fiesta de Telecinco.

“Estoy muy orgullosa de ver a mi hija ganar un concurso musical. Alejandra tiene muchas cualidades, pero nunca pensé que iba a ganar. Me puse hasta nerviosa viéndola actuar”, reconoce la periodista, que luego valora que Alejandra Rubio “ha heredado muchas aptitudes artísticas de mi madre y de las hermanas de su abuela”.