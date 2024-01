Alejandra Rubio gana 'Fiestavisión', el talent musical con los tertulianos de 'Fiesta': “Espero que saques un single”

Alejandra Rubio ganó el sábado Fiestavisión, el talent musical organizado por Fiesta entre su nutrido grupo de colaboradores. La hija de Terelu Campos se llevó la victoria gracias a su interpretación en directo de No puedo vivir sin ti, el clásico de Los Ronaldos, por la que cosechó grandes elogios entre el jurado.

“No has desafinado. Lo has hecho con tu tono y lo has hecho muy bien”, destacó Enrique del Pozo. “Yo me declaro fan de Alejandra. Espero que saques single. Yo ya veo una artista (...) A mí me ha enamorado”, dijo a su vez Jorge González. “Me encanta la suavidad con la que cantas”, remató Charo Reina.

Alejandra se impuso con el 39% de los votos a la segunda clasificada, Amor Romeira, que consiguió el 29% con su versión del Se acabó de María Jiménez. Omar Suárez fue tercero, también con un 29%, con el Livin' la vida loca de Ricky Martin, mientras que Iván Reboso quedó cuarto (8%) al ritmo de Como un vagabundo, de Bertín Osborne.

Kiti Gordillo (Juntos, de Paloma San Basilio), Alexia Rivas (Loca, de Malena Gracia), Luis Rollán (Se fue, de Laura Pausini) y Aurelio Manzano (Soy rebelde, de Jeanette), fueron otros de los tertulianos que se atrevieron a cantar en la final de este talent musical celebrado por el magacín de Telecinco.