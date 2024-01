Lydia Lozano rectifica su opinión sobre el homenaje a María Teresa: “Terelu y Carmen me pueden matar por esto”

Lydia Lozano ha demostrado en Mañaneros que no tiene inconveniente en cambiar de opinión si se le presentan argumentos convincentes. Tras escuchar a sus compañeros del programa, la tertuliana ha corregido una de sus opiniones sobre el homenaje de TVE a María Teresa Campos, que ha generado un aluvión de reacciones dentro y fuera de los platós de televisión.

El que fuera novio de la presentadora, Edmundo Arrocet, ha criticado que en esta gala especial organizada por las hijas de La Campos no se le mencionara en ningún momento: “Se ahorraron seis años, pero tú no puedes borrar seis años de la noche a la mañana”, ha expresado en referencia al tiempo que estuvieron juntos. El cantante chileno ve poco probable que con gestos como este se haga desaparecer la relación que mantuvo con la periodista malagueña.

Entre los tertulianos del magacín de La 1 hubo disparidad de opiniones, pero Lydia Lozano fue de las que se mostraron comprensivas con Edmundo, al menos en un primer momento.

“Comprendo que Terelu y Carmen me pueden matar por lo que voy a decir, pero hay que ser es coherente”, empezó diciendo la colaboradora, recordando que, efectivamente, la relación duró seis años.

La extertuliana de Sálvame, compañera de Terelu y Carmen Borrego en aquel programa, cree que en el homenaje se podría haber incluido esta relación sin necesidad de hablar de lo sentimental: “Podrían haber metido el disco que [María Teresa] hizo con Bigote (...) Han terminado fatal, pero son 6 años muy importantes y trabajaron juntos en plató”, continuó, no sin obviar el hecho de que las hijas de La Campos, posiblemente, no entenderían que ella estuviera diciendo algo así: “Comprendo que ahora mismo estén diciendo: 'Cómo la Lozano puede decir esto'”.

“La gala no estaba planteada como una biografía sino como un homenaje”

A quien sí extrañó este planteamiento de Lydia Lozano es al periodista Diego Reinares, que recordó un importante detalle del homenaje emitido por TVE el pasado 5 de enero. “Esa gala no estaba planteada como una biografía sino como un homenaje. No tiene sentido es que en un homenaje participe una persona que es non grata para la familia de María Teresa Campos. Sí, vivieron momentos felices, pero Carmen Borrego dijo hace unos días que Bigote fue lo peor que le pasó a su madre en toda su vida. ¿Qué sentido tiene que un homenaje orquestado por sus hijas incluya a Bigote?”, se preguntó de forma casi retórica. “Hubiera generado un mal rollo innecesario. En una biografía no se podría haber obviado, pero sí en un homenaje”, concluyó.

Minutos después, tras escuchar varias opiniones más en este mismo sentido, Lydia Lozano cambió de postura. “Me habéis convencido”, admitió ante sus compañeros de TVE. “Es verdad, tenéis razón: no es una biografía, ahí me habéis tumbado”, reconoció la tertuliana antes de darles la enhorabuena: “Me he pasado, me habéis convencido. Sois muy buenos colaboradores”, les dijo entre risas, tras lo cual bromeó con el hecho de que prefería cambiar opinión para no recibir una “llamada de Carmen” en la que le pidiera explicaciones por sus palabras en Mañaneros.