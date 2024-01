Jorge Javier rechaza el alegato de Mercedes Milá por María Teresa Campos: “Las empresas tienen derecho a elegir”

Jorge Javier Vázquez ha respondido a su “admirada” Mercedes Milá por las declaraciones que esta hizo en el homenaje de TVE a María Teresa Campos, fallecida en septiembre de 2023. La histórica presentadora de Gran Hermano criticó que las cadenas de televisión apartaran de los platós a la malagueña, que dejó de aparecer en pantalla antes de que su familia anunciara que padecía un “importante deterioro cognitivo”.

“No perdono que le quitaran el plató al final de su vida. Era como una condena a muerte”, sentenció Milá, cuyas palabras provocaron la inmediata reacción de Terelu Campos: “Ella tampoco lo perdonó”, señaló la hija de la periodista.

El último programa de María Teresa Campos –La Campos Móvil– se estrenó en 2021 y fue retirado de la parrilla de Telecinco cuando sólo se había emitido una de sus entregas. Tuvo una audiencia de casi 2 millones de espectadores (12.6% de cuota de pantalla, dato inferior al promedio de la cadena).

“Cuando un programa deja de emitirse lo hace, en la mayoría de las ocasiones, porque la gente no lo ve. Puede que tuviera éxito en otro tiempo. Que conociera épocas mejores. Pero casi siempre, poco a poco, la cruda realidad se va imponiendo: aparece el tedio, la melancolía y, en el peor de los casos, la rutina”, reflexiona Jorge Javier en una carta publicada por la revista Lecturas.

“Es muy difícil renunciar a un éxito”, recuerda el presentador, “y más cuando llevas muchos años en esta profesión y sabes lo difícil que es conseguir uno. ”Sería precioso decir 'adiós' cuando un programa está en lo más alto. Pero quién se enfrenta luego a la incertidumbre. El miedo. O peor aún: la hipoteca“.

“Pienso en esto y en muchas cosas más mientras veo el homenaje a La Campos. Se habla mucho de su última época en la que se le negó un plató de televisión e incluso mi admirada Mercedes Milá exclamó que no perdonaba que le hicieran algo así. A veces pienso que a los que trabajamos en televisión se nos piden comportamientos excepcionales cuando el final de Teresa Campos es algo que le sucede a miles de profesionales”, continúa la estrella de Mediaset, que en los últimos meses ha visto como se cancelaban sus dos últimos proyectos televisivos: primero Sálvame –después de 14 años de éxito en las sobremesas de Telecinco– y después Cuentos chinos.

“Las empresas dicen 'No' porque tienen todo el derecho del mundo a elegir. Otra cosa es que nos parezca justo o no, pero quién dijo que la vida lo fuera”, agrega el comunicador catalán, quien destaca algo que “no es patrimonio” de las empresas: “decidir con qué se queda y con qué no se queda el público”.

En esa circunstancia, añade Jorge Javier, “radica el verdadero triunfo de profesionales como María Teresa Campos: pasar a la historia, a la memoria colectiva, por una manera de hacer y, fundamentalmente, de ser”.

Además, recuerda que “Teresa estaba en un plató de televisión cuando la mayor parte de compañeros de generación estaban ya en sus casas disfrutando o enfrentándose a la jubilación”, y aunque ella quiso seguir, “no pudo”. “Da igual. No es lo más importante de su carrera. Lo esencial es su legado. El profundo amor y respeto por su trabajo. Sus incansables ganas de luchar. Esa manera de hacer televisión que se tiene o no se tiene. Ella, indudablemente, la tenía”.

Por todo ello, el presentador cree que es “más justo” hablar de la “larguísima época de esplendor” de María Teresa Campos, “en vez de regodearnos en sus ultimísimos años, tan humanos”. “Por cierto: si hablamos de su última época, que nos sirva para aprender y no para criticarla. Todos, en algún momento de nuestras vidas, tendremos que enfrentarnos al vacío. A ver cómo nos sale entonces la jugada”, concluye.