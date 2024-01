Mercedes Milá, tajante en el homenaje de TVE a María Teresa Campos: “Eso no lo perdono”

Mercedes Milá fue una de las celebridades que participó en el programa especial con el que TVE homenajeó este viernes a María Teresa Campos, fallecida en septiembre de 2023.

La presentadora aprovechó el púlpito de la cadena pública para criticar la manera en la que se dio por acabada la trayectoria televisiva de la malagueña. En sus últimos años como presentadora, María Teresa estuvo ligada al grupo Mediaset, en el que se le encargaron programas como ¡Qué tiempo tan feliz! y una pequeña colaboración con Sálvame.

En 2021 se anunció su regreso con un formato de entrevistas llamado La Campos Móvil, del que sólo se emitió una entrega antes de ser apartado de la parrilla de Telecinco.

Después hizo algunas apariciones puntuales en programas que no eran suyos, desde los que hizo un llamamiento para que se le encargaran nuevos proyectos televisivos. No tardó en desaparecer de los platós definitivamente, tras lo cual su familia confirmó que sufría un importante deterioro cognitivo.

Milá cree que la histórica presentadora no se merecía un final como este, y así lo hizo constar aunque no mencionara a ningún grupo de comunicación. “Se fue acoplando y fue abriendo caminitos en la selva. Por eso, y perdona que lo diga aquí, no perdono que le quitaran el plató al final de su vida. Era como una condena a muerte”, exclamó la catalana.

El público reaccionó con un sonoro aplauso a las palabras de Milá, que también fueron contestadas por la presentadora del evento, Terelu Campos.

“Mercedes, ella tampoco lo perdonó”, sentenció la hija de la fallecida. “Ella siempre dijo que quería que la retirada el público, y el público nunca la retiró... ni la va a retirar”.