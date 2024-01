Paolo Vasile entra por sorpresa en TVE, un año después de salir de Mediaset: “No quiero saber nada de la TV”

Un año después de despedirse de Mediaset España, cerrando una etapa de 23 años como consejero delegado, Paolo Vasile ha reaparecido en televisión. Eso sí, no en Telecinco, sino en TVE, y lo ha hecho con motivo del homenaje a María Teresa Campos que la cadena pública emitirá este mismo viernes 5 de enero en prime time.

Horas antes del estreno, el empresario italiano ha atendido por vía telefónica a Jaime Cantizano en Mañaneros. “Es la primera vez que interviene en un medio de comunicación desde que se marchó de nuestro país”, avisaba el presentador antes de darle la bienvenida.

El hombre que convirtió a Campos en “la reina de las mañanas” fue recibido con elogios por el gaditano por su labor en España y por su trabajo conjunto con Campos, haciéndole responsable de “la televisión moderna de los últimos 25 años”. Vasile, por su parte, habló en tono distendido sobre cómo fue “convivir y también discutir” con la periodista, fallecida en septiembre.

“La celebro como profesional y como madre”

“Teresa era especialmente agradable, porque tenía mucho carácter tenía unos prontos impresionantes pero terminaban muy rápidamente en un abrazo, una sonrisa o una carcajada”, comentó al inicio de su intervención, que duró cerca de 10 minutos. “La síntesis no es mi don favorito”, advertía a los presentes al explicar sus sentimientos hacia la homenajeada.

“Lo que me ha hecho amar a la Campos es que ella era una grandísima profesional, una comunicadora de primera, pero una madre total. Una madre a todas horas del día y de la noche. Esto es una cosa muy positiva, a veces el éxito y el trabajo, la adrenalina te hace olvidar las cosas que son realmente importantes de la vida. Celebro a Teresa como profesional, como todo el mundo, y es el que decide, pero la celebro como madre”, reflexionó el exdirectivo de Mediaset, que añadió que: “Al contrario de lo que son lobos con los corderos y corderos con los lobos, ella era lobo contra los lobos y cordero con los corderos”.

De Campos destaca, en lo televisivo, que “aportó la curiosidad, la variedad de la información, pasar de un argumento al otro sin fractura, de un hecho político a sucesos, música”. “Hay otros que lo han hecho muy bien, pero su aportación fue eso: estar en 360º y contar la vida, que era mi objetivo en televisión”, agregó al respecto, antes de que Cantizano le preguntara por el recordado momento en el que, después de dejar Telecinco y fichar por Antena 3, la malagueña de adopción le llamó “gilipollas” en directo.

El “simpático apelativo” que Campos le dedicó en Antena 3

Ya en su día, Vasile restó importancia a aquel arrebato, y esta vez lo ha vuelto a hacer. “No pude renovar el contrato por un tema económico. Lo que me pedía su representante era fuera de la homogeneidad. Cuando se tiene una empresa de este tipo hay que mantener un equilibrio en la remuneración. No podía”, argumentó, señalando su “deber de gestor”.

“Ella justamente no lo entendió, porque cada uno da un valor inconmensurable. Y cuando me dijo este simpático apelativo, yo intenté ponerme del otro lado: según su punto de vista era un gilipollas. Y probablemente lo soy, y no solo por eso”, rio el romano. “Pero yo hice lo que tenía que hacer”.

Para destacar el aprecio mutuo que se tenían, Terelu Campos, presente en plató, le reveló a Vasile que al recoger las pertenencias de su madre al morir encontró en la mesita de noche de esta una felicitación por su penúltimo cumpleaños del italiano. El detalle emocionó a este: “Guárdala tú pero mándame una foto. Me estás dando una alegría”, reconoció Vasile.

“La primera vez que veo algo de TV española es en este momento”

Antes de despedirse, Cantizano le formuló dos preguntas a Vasile. La primera era si echaba de mebnos la televisión. El entrevistado se lo pensó: “No sé contestar. No lo sé. Es una pregunta que no me he hecho”. Sí fue más tajante al reconocer que “esperaba” que la televisión española sí lo echase de menos a él.

Por último, dejó claro que su relación con la televisión española ha concluido de forma radical: “Desde el 1 de enero de 2023 he pedido a mis amigos de no decirme nada de nada de la televisión. La primera vez que veo algo de TV española es en este momento”, afirmaba, señalando que se había descargado la aplicación de RTVE Play para poder ver Mañaneros y descubrir quién estaría en plató. “No sé absolutamente nada. Sigo a España con mucha atención, porque una parte de mi corazón es española sin ninguna duda. Pero no quiero saber nada de la televisión. Cuando se deja una cosa hay que dejarla si no, se convierte uno en un fantasma”.

“Como le dije a Carmen, como sabéis no he hecho nunca nada de TV ni radio, pero no podía decir no a una cosa de este tipo para María Teresa”, culminó su intervención.