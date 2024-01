'Socialité', el nuevo paso en la transformación para Mediaset de Fénix Media, la productora de Christian Gálvez

El 6 de marzo de 2020, Mediaset anunció la creación de Fénix Media Audiovisual, una nueva productora participada de la que el grupo posee el 40%, para la que recuperaban al director y a la productora ejecutiva de Pasapalabra -Rafa Guardiola y Olga Flórez- tras perder el concurso y que pasase a Antena 3; junto a su presentador Christian Gálvez, al que se asociaban de esta manera como productor.

Como aún puede leerse en su página web, la idea era que esta nueva compañía produjese “formatos de entretenimiento” para el portfolio de Mediterráneo, la distribuidora del grupo, y concretamente “abordar nuevos proyectos enfocados principalmente al desarrollo de concursos y espacios de divulgación y entretenimiento”.

La idea estaba clara, orientada sobre todo a crear nuevos concursos que pudieran reforzar la parrilla de Telecinco, y de hecho en ese momento Christian Gálvez presentaba El Tirón (el intento de continuidad de Pasapalabra), y se contaba con dos expertos en el género como Rafa Guardiola (director de Pasapalabra de 2009 a 2019) y Olga Flórez (directora de programas de Entretenimiento de Mediaset desde 2008 hasta 2019, directora de los concursos Quién quiere ser millonario, La ruleta de la fortuna o La quinta esfera, entre otros; productora ejecutiva de Pasapalabra o Allá tú, y también puso en marcha El cazador para RTVE). Concursos, todos ellos, con notable éxito en televisión.

Sus tres pruebas con concursos para Telecinco

La intención de Mediaset con su nueva productora se demostró rápido. Apenas una semana después del anuncio oficial de su creación, se decretó el estado de alarma por la pandemia de Covid-19. Y Fénix Media aprovechó el confinamiento para lanzar su primer concurso, Quarenta, presentado por el propio Christian Gálvez y que se emitió en Be Mad, Mtmad y Mitele. No puede considerarse más que un test, adaptándose a las circunstancias, pero confirmó esa idea de buscar formatos tipo concurso.

Poco después, ya en 2021, la productora cambió de registro para testar Caza de witches, otro pequeño formato para Mtmad en el que la influencer Selena Millán salía a la calle para desenmascarar las mayores deslealtades entre amigos, compañeros de trabajo, familiares o parejas sentimentales valiéndose de sus teléfonos móviles. Igualmente, un testsin papel principal.

El primer gran encargo llegó con Alta Tensión. Otro concurso, una marca mítica, que Telecinco presentó por todo lo alto y de hecho lo estrenó el 2 de agosto destinándolo a su horario estelar en el access prime time diario. Pero los resultados no acompañaron: una semana después de su estreno cambió su mecánica, al mes Mediaset lo sacó del access para reubicarlo a última hora de la tarde, y apenas una semana después no aguantó competir contra Pasapalabra y el grupo lo relegó a las mañanas de Cuatro. Pese a no lograr brillar en audiencias, ahí al menos logró ser renovado y se mantuvo hasta octubre de 2022, saltando incluso al prime time de los domingos en verano con una edición que también pasó con más pena que gloria.

Al conocerse la cancelación de Alta Tensión, ya se dijo que era porque Mediaset preparaba otro concurso con Fénix Media, demostrando una vez más cuál era su idea con la productora participada. Llegó el 19 de diciembre de 2022 y fue 25 Palabras, el segundo gran encargo que Telecinco situó como pieza angular de su nueva parrilla junto a otro concurso como Reacción en cadena. El de Ion Aramendi sí se ganó la confianza de la cadena y actualmente sigue mejorando sus datos, pero el de Christian Gálvez se despidió por sorpresa el 15 de septiembre de 2023, cuando desapareció sin aviso previo y con efecto inmediato de la parrilla de la cadena tras nueve meses para hacer hueco a TardeAR.

De los concursos a los 'true crimes' y el corazón

Tras no poder asentar ninguno de sus dos concursos, pero sobre todo al fijar Telecinco la parrilla diaria en la que quería seguir confiando y que mantiene a día de hoy la cadena de Mediaset, la concepción de Fénix Media parece haber cambiado, y se ha abierto a otros formatos y géneros.

Hace unos meses Mediaset presentó, aprovechando el South International Series Festival de Cádiz al que acudió verTele, su doble apuesta por el crimen de 'Los Galindos', con una serie de ficción y un true crime. La serie, como ya habíamos adelantado, corría a cargo de Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana. Pero sorprendió que para el true crime, la productora elegida por el grupo fuese Fénix Media, cambiando así radicalmente de registro.

En la presentación de ambos proyectos fue Arantxa Écija, la directora de Ficción de Mediaset, la que resolvió esa confianza con normalidad: “Desde el primer momento el libro estuvo en manos de Fénix, que nos lo contaban con mucha pasión, y era evidente que teníamos que hacerlo con ellos”.

Ese proyecto de no-ficción está listo para ser estrenado cuando Mediaset considere, aunque todo apunta a que esperará a la serie de ficción para convertirlo en un evento de programación y compaginar las emisiones.

Aún más sorprendente es el otro proyecto que próximamente asumirá Fénix Media, Socialité. Decimos “próximamente”, porque aunque parecía claro que empezaría este mismo sábado 6 de enero, tras las despedidas de María Patiño, de Nuria Marín, e incluso de la misma productora La Fábrica de la Tele; como explicamos en verTele el cambio de productora aún no se va a producir: La Fábrica ha seguido al cargo de Todo Es Mentira en Cuatro esta semana, y este fin de semana igualmente seguirá produciendo Socialité.

Lo que sí esta re-confirmado es que, aún con la misma productora que siempre, María Verdoy debutará como nueva presentadora de Socialité. Mediaset lo anunció oficialmente el 22 de diciembre, y este viernes volvió a promocionarlo adelantando además algunos de los primeros contenidos del programa con la periodista al frente: “Los famosos que merecen que los Reyes les traigan carbón, la fiesta a la que asistió la princesa Leonor en Nochevieja y los motivos de la abdicación de la reina Margarita de Dinamarca”.

Aunque todavía no hay fechas, es previsible que Fénix Media tome las riendas el próximo fin de semana, el del 13-14 de enero, lo que completará su transformación para Mediaset desde los concursos hasta el corazón, y demostrará que el grupo tiene confianza plena en la productora de Christian Gálvez, aparentemente reforzada con la nueva dirección del grupo audiovisual y ampliando sus géneros alejándose del recuerdo de Pasapalabra.