María Patiño dijo adiós a 'Socialité' en Telecinco con emoción y mensaje a su sustituta María Verdoy y sobre su futuro

María Patiño se ha despedido para siempre de Socialité este lunes, 25 de diciembre. El destino quiso que fuese el día de Navidad la última vez que la presentadora se pusiese al frente del programa de Telecinco antes de que el formato recaiga en manos de María Verdoy. Y, como no podía ser de otra manera, el adiós a la periodista estuvo cargado de emoción.

Antes de finalizar la emisión, Patiño conectó con la redacción, donde se encontraba su director Javier de Hoyos, quien quiso sorprenderla con un homenaje en forma de vídeo. “¿Cuándo fue la primera vez que dijiste: 'Gracias por estar ahí’?”, le preguntó su compañero. “La primera vez, no lo sé. Eso sí, recuerdo perfectamente el primer día, sí”, respondió Patiño, que recordó cómo el primer día “falló todo”.

“Pero, vamos a recordar. Porque no fue el primer día de Socialité la primera vez que dijiste: 'Gracias, por estar ahí'”, señaló De Hoyos dando paso a un vídeo que mostraba que había sido el 22 de julio de 2017, unos meses más tarde del inicio del programa en Telecinco. Fue entonces cuando el director de Socialité se interesó por el motivo por el que Patiño siempre dice esa frase.

“Porque yo estoy aquí por el público. Ha sido el público el que me ha perdonado los muchos errores que he cometido”, explicaba la televisiva. “Yo he crecido en un plató de televisión y ha sido el público el que ha estado ahí de forma incondicional. Por eso le doy las gracias y se las daré siempre. Yo estoy aquí por ellos”, continuó, mientras De Hoyos le decía que su “equipo estaban también ahí” por ella.

“Hoy, nosotros queremos ser los que te digamos: gracias por haber estado aquí estos seis años”, dijo entre lágrimas el responsable del formato, dando paso a un vídeo de despedida con los mejores momentos de María Patiño, tanto en Socialité como en otros espacios de Telecinco, como Sálvame o el Deluxe. La presentadora, desde plató, hacía un ejercicio de gran contención para aguantar las lágrimas de emoción.

El discurso final de María Patiño

Al finalizar el vídeo, Patiño se armó de fuerzas para lanzar un discurso final de agradecimiento a su familia, a todos sus compañeros y al público. “Ha merecido la pena. Quiero darles las gracias a mis dos amores, porque me involucré en un programa de fin de semana y eso hizo que les quitase tiempo y no protestaron. Quiero dar las gracias a todos ustedes [a la audiencia] y todo este maravilloso equipo. Yo voy a seguir andando, cantando. Esperadme, porque todavía queda mucha guerra que dar”, advirtió.

“Creo que ha sido una decisión acertada. Todos sabemos que este programa también lo deja de presentar Nuria Marín, una maravillosa compañera”, señaló la periodista, antes de desear mucha suerte a su sustituta a partir de enero de 2024. “Se incorpora María Verdoy, una profesional excepcional. Pero yo también necesitaba valor, caminar. Necesito, probablemente, volver a crear otro bebé, para que cuando sea mayor y adulto como Socialité, vuele solo. Ahora me voy, pero volveré”, sentenció.

Javier de Hoyos, de nuevo entre lágrimas, volvía a tomar la palabra: “Ha sido gratificante poder aprender de una profesional como tú. Yo, como director, como antes como redactor, subdirector y todas las diferentes facetas, me has enseñado mucho. Sobre todo, me has enseñado en que nunca ha dejado que nadie te mande y que tú eres dueña de tu vida. Todo este equipo te quiere”, dijo el cántabro mientras aparecía su equipo al completo aparecía en pantalla para despedir a la presentadora.

“No deis nada por hecho, nunca. Y gracias, gracias por estar ahí”, concluyó María Patiño entre los aplausos de la redacción mientras de fondo se escuchaba el No dejes de soñar de Manuel Carrasco que tantas veces ha cantado la televisiva.