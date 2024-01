Fran Rivera responde a Jorge Javier y a los que le llaman machista por su ataque a María Patiño: “No lo voy a permitir”

“No voy a permitir que me tachen de machista”. Esto asegura Fran Rivera tras las críticas que ha recibido, entre otros, de Jorge Javier Vázquez, por lo que dijo hace unas semanas sobre María Patiño en el plató de De Viernes.

“Se me está tachando de machista por lo que dije de esta señorita que me critica tanto. A mí que una mujer escriba una nota, le pida un teléfono o le pida salir a un chico me parece fantástico. Lo que no me parece es que alguien que quiere quedar contigo luego te critique. Usted estaba hablando desde el resentimiento y eso es lo que decía. No voy a permitir que me tachen de machista porque no soy machista”, ha dicho el torero en declaraciones recogidas por Chance (Europa Press). “No estoy a favor del machismo. Soy lo menos machista que hay en la vida. Quiero aprovechar, no quiero que quede ahí”, ha añadido.

Durante su paso por el programa de Telecinco, el diestro negó que acusara a su exesposa, Eugenia Martínez de Irujo, de ser “una mujer inestable psicológicamente y que no cuida a su hija” a la hora de pedir la guarda y custodia de su hija, tal como aseguró Patiño en uno de sus últimos programas al frente de Socialité. Fran Rivera escuchó las palabras de la periodista, y respondió a la mismas tal que así: “Eso es completamente falso, y quien lo dice además... Fíjate, que me dejaba notitas en el parabrisas: 'Soy Patiño, quiero quedar contigo'. Me dejaba su número de teléfono. Entonces, bueno, partiendo de esa base, esta mujer es poco creíble”.

Para Jorge Javier, el comentario del hijo de Paquirri y Carmina Ordoñez “es de primero de machismo. Rancio y viejuno”, según escribió. “Lo llega a decir Arévalo y le armamos una buena pero como lo dijo un muchacho bien parecido se lo hemos dejado pasar. Es lo que tiene ser guapo y gente de bien, que se te permite soltar auténticas barbaridades porque formas parte de lo que se conoce como normal: heterosexual, esposo feliz y padre amante de sus vástagos. Y machista. Porque intentar deslegitimar la profesionalidad de una mujer dejando caer que intentaba ligar con él no es atacar a María Patiño sino a las mujeres. Y quien no lo vea así tiene un serio problema. Fran lo tiene”, añadió en su post.