Jorge Javier, a Fran Rivera por sus palabras contra María Patiño: “Es de primero de machismo. Rancio, viejuno”

El pasado 22 de diciembre, Fran Rivera fue entrevistado en ¡De Viernes! el programa de Telecinco. Ante las preguntas del programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, el torero e hijo de Carmina Ordoñez desmintió unas palabras de María Patiño en Socialité, y contraatacó asegurando que la presentadora “no tiene ninguna credibilidad” y diciendo de ella: “Me dejaba notitas en el limpiaparabrisas: 'Soy Patiño, quiero quedar contigo'. Y me dejaba su número de teléfono”, como recogimos.

Este miércoles 3 de enero, Jorge Javier Vázquez aprovecha su blog semanal en la revista Lecturas para contestar a Fran Rivera. El presentador, que ya confirmó que volverá a Mediaset para presentar Supervivientes 2024, empieza explicando que el torero era hasta ahora una de esas personas “con la que no tienes nada que ver y no puedes evitar que te caiga bien”. Pero cambia el tono para contar que, tras sus palabras en De Viernes, “lo tengo en cuarentena”.

“El hijo de Carmina vino a decir que qué puedes esperar de una mujer que le dejaba notitas en el parabrisas de su coche. El comentario es de primero de machismo. Rancio, viejuno”, denuncia el presentador a continuación, comparando con que si “lo llega a pronunciar Arévalo le armamos una buena”, y aprovechando la posición de privilegio de Rivera: “Es lo que tiene ser guapo y gente de bien, que se te permite soltar auténticas barbaridades porque formas parte de lo que se conoce como normal: heterosexual, esposo feliz y padre amante de sus vástagos. Y machista”.

El presentador razona por qué no duda en calificarle así: “Intentar deslegitimar la profesionalidad de una mujer dejando caer que intentaba ligar con él no es atacar a María Patiño sino a las mujeres”. Tras ello, lamenta que Fran Rivera no haya pedido perdón más de una semana después, y que nadie de su entorno le haya hecho entrar en razón: “Es más, es bastante probable que le hayan reído la gracia y hasta aplaudido por poner a Patiño en su sitio”.

Jorge Javier Vázquez se incluye como ejemplo a sí mismo para además quitar hierro a lo que contó el torero: “Que levante la mano quien, hace muchísimos años, no quería acostarse contigo. Me incluyo. Pero que yo sepa eso no le resta profesionalidad a nadie”.

El presentador le dedica entonces un mensaje directo a Fran Rivera: “Personas como tú, a las que tenemos presentes desde hace tantísimos años, no se pueden permitir quedarse anclados en el ala más rancia de nuestra sociedad. Porque personas como tú, con tantas posibilidades de aprender y evolucionar, no deben obcecarse y darle la espalda a una sociedad cambiante. Y porque personas como tú, que pertenecéis al sector más privilegiado de la sociedad, no tenéis excusa para no formaros”.

Tras dejarlo claro, Jorge Javier le dice al torero que le “decepcionó tanto su comentario en el programa”, aunque se muestra “convencido” de que el torero lo va a arreglar, anticipándose a lo que debería ser su reacción: “Lo importante de todo esto no es pedir disculpas sin sentirlas, sino pedir perdón teniendo muy claro que te has equivocado. Porque aparte de las disculpas que se merece María Patiño hay otra cosa muy importante: ser consciente de todos los cambios que se están produciendo a tu alrededor”.