Netflix anuncia una docuserie sobre el 'Pequeño Nicolás', que ya tiene fecha de estreno y tráiler

Netflix ha anunciado el lanzamiento de una docuserie sobre el Pequeño Nicolás. La producción, titulada (P)Ícaro: El Pequeño Nicolás, contará en tres episodios un relato sobre la vida de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, joven que acumula cuatro condenas de prisión por delitos de falsedad, estafa y usurpación de identidad y por urdir una trama para conseguir información confidencial de bases de datos policiales.

La docuserie, impulsada por la productora de investigación CAPA España perteneciente al Grupo iZen, ha sido dirigida por Tomás Ocaña (que es desde julio el Mánager de no ficción de Netflix, donde llegó precisamente tras ser el responsable de CAPA España), y ha sido creada por él junto a Adolfo Moreno.

Netflix ha desvelado ya también un tráiler con las primeras imágenes del testimonio que Francisco Nicolás: “Os voy a contar la historia de alguien que no era nadie, llegó a lo más alto y no debía estar ahí”, dice el protagonista. “Era el puto amo y quería ser más el puto amo. Me lo creía tanto que los de alrededor también se lo creían”, añade.

Así es la Sinopsis de '(P)Ícaro: El Pequeño Nicolás'

Esta es la increíble historia de ascenso y caída de El Pequeño Nicolás, el pícaro español que puso en jaque al Gobierno. Un joven que con tan solo 14 años pasó de relaciones públicas en discotecas a codearse con políticos, empresarios, servicios secretos e incluso la Casa Real.

Una vida de negocios, viajes, seducción, palacios, comisiones y fiestas hasta que se ordena su detención en 2014. La docuserie aborda incógnitas y narra, a través de distintos protagonistas y material inédito, los momentos más polémicos de su caso.