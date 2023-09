'El musical de tu vida' desvela su plató y muestra un primer avance de sus espectáculos en Telecinco

“Los momentos más especiales de las personas más conocidas, convertidos en musical”, así define Carlos Sobera su nuevo programa: El musical de tu vida. Tras una primera promo en la que el presentador se probaba cantando y bailando, la nueva apuesta de entretenimiento de Telecinco para su prime time, producida por Globomedia (The Mediapro Studio), desvela ahora su plató.

No solo eso: también muestra las primeras imágenes de sus galas, con un aperitivo de la magnitud de los espectáculos musicales con los que se recrearán las vidas de estrellas de la cultura, comunicación y sociedad.

Así es 'El musical de tu vida'

Adaptación del formato belga The Musical of your Life, el formato producido combina el talk show con la superproducción clásica del género musical al más puro estilo Broadway. Cada semana rendirá homenaje a un invitado famoso, que repasará su vida en una entrevista en profundidad y podrá revivir momentos memorables, cruciales e incluso inesperados de su experiencia vital a través de números musicales producidos, coreografiados e interpretados por profesionales de acreditada trayectoria en el género.

Entre los que ya tienen confirmada su presencia están Miguel Bosé (que acaba de estrena su docuserie, Bosé renacido en Movistar Plus+), Tamara Falcó, Paulina Rubio y Ana Obregón.