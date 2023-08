'El musical de tu vida' lanza su primera promo en Telecinco al ritmo de un cantarín Carlos Sobera

Apenas dos días después de haber anunciado el inicio de rodaje, Telecinco ha lanzado la primera promo de El musical de tu vida, su nuevo programa de entretenimiento conducido por Carlos Sobera. Este es precisamente el protagonista del spot.

Ana Obregón, Miguel Bosé, Tamara Falcó y Paulina Rubio estarán en 'El musical de tu vida' que ya graba Telecinco

El también actor y productor teatral canta y baila en esta pieza, que ya muestra las bases de lo que será el programa: una reinterpretación en clave de musical de la vida de grandes personajes de la cultura, comunicación y sociedad. “Pase lo que pase, aquí la estrella eres tú”, recita el presentador.

El formato producido en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio), combina el talk show con la superproducción clásica del género musical y cada semana rendirá homenaje a un invitado famoso, a través de una entrevista en profundidad y números musicales sorpresa que recrearán momentos memorables de su vida. Entre los que ya tienen confirmada su presencia están Miguel Bosé (que curiosamente estrena su docuserie autorizada, Bosé renacido, en septiembre en Movistar Plus+), Tamara Falcó, Paulina Rubio y Ana Obregón.

🎶 Pase lo que pase, en 'El musical de tu vida' la estrella eres tú 🎶 Muy pronto, estreno en Telecinco pic.twitter.com/aUBmqF0mpU — Mediaset España (@mediasetcom) 30 de agosto de 2023

El musical de tu vida es otra de las grandes apuestas de Telecinco para el curso 2023/2024, a punto de comenzar. Se une a otras bazas para el prime time como el regreso de GH VIP y las nuevas temporadas de Got Talent, Entrevías y La que se avecina (con fecha de vuelta ya fijada) los Cuentos chinos de Jorge Javier Vázquez, las nuevas entregas del recién renovado ¡Allá tú! y otras apuestas más puntuales como el ya promocionado documental de Julio Iglesias. Hay que recordar que la serie biográfica de Bosé también fue adquirida por Mediaset para su emisión en abierto.

Todo ello sin olvidar el resto de apuestas de daytime, como La mirada crítica y Vamos a ver por la mañana, y el TardeAR de Ana Rosa Quintana.

Así es 'El musical de tu vida'

Adaptación del formato belga The Musical of your Life, el talk show y el género musical al más puro estilo Broadway se dan la mano de una forma novedosa. En cada entrega, el protagonista famoso repasará su vida en una entrevista en profundidad y podrá revivir momentos memorables, cruciales e incluso inesperados de su experiencia vital a través de números musicales producidos, coreografiados e interpretados por profesionales de acreditada trayectoria en el género, propiciando una extraordinaria experiencia tanto para el entrevistado como para los espectadores.

Emoción, música, reencuentros y sorpresas son algunos de los ejes en torno a los que girará este nuevo espacio familiar. En El musical de tu vida los números musicales partirán de canciones muy populares y reconocibles para el gran público, temas que el equipo artístico del programa reinterpretará con gran ingenio y mucho humor en torno a las grandes anécdotas de la vida de los invitados, que serán trasladadas al escenario en formato musical.